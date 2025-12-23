Maido recibió a los suscriptores de El Comercio en una experiencia irrepetible| #ExperienciasEC

Dos suscriptores de El Comercio fueron recibidos en Maido, elegido este año como el mejor restaurante del mundo, para vivir una experiencia gastronómica que trascendió el formato tradicional de un almuerzo y se convirtió en un encuentro íntimo con una de las cocinas más influyentes del planeta.

Desde el inicio, la experiencia estuvo marcada por el concepto que define la filosofía de Maido: la vida es movimiento. Nada es estático ni absoluto. Las cocinas, como las personas y las culturas, se transforman, se nutren y se redefinen a partir del intercambio. Bajo esta premisa, los asistentes recorrieron una propuesta culinaria que refleja ese flujo constante entre el Perú y Japón, una interculturalidad profunda que ha dado forma a la cocina nikkei y que hoy se expresa con precisión, sensibilidad y creatividad en cada plato.

Cada paso del menú fue una invitación a entender la gastronomía como un lenguaje vivo: sabores que dialogan con el territorio, técnicas que honran la tradición japonesa y productos peruanos que cuentan historias de origen, memoria y evolución. La experiencia permitió a los suscriptores no solo degustar una de las propuestas más celebradas del mundo, sino también conectar con el relato que sostiene a Maido como proyecto culinario.

Mitsuharu “Micha” Tsumura acompañó a los suscriptores durante el almuerzo y compartió una breve conversación con ellos, en la que reflexionó sobre el movimiento constante de la cocina, el valor del mestizaje cultural y el camino que ha llevado a Maido a convertirse en un referente global. Su cercanía reforzó el carácter exclusivo del encuentro y convirtió la experiencia en un espacio de diálogo entre el chef, los comensales y su cocina.

Con esta última experiencia del 2025, El Comercio reafirma su compromiso de seguir ofreciendo a sus suscriptores experiencias únicas, que van más allá del disfrute y apuestan por el acceso a momentos irrepetibles. ExperienciasEC continuará creando encuentros que conectan a su comunidad con lo mejor de la gastronomía, la cultura y el entretenimiento, en escenarios que marcan historia.

Disfruta al máximo tu suscripción… Si quieres conocer otros eventos exclusivos de #ExperienciasEC, visita este link.