(Fotos: Difusión)
Cristina Torres Rodríguez

Vive una experiencia culinaria que trasciende lo común en Cielo Rosso | #ExperienciasEC
Vive una experiencia culinaria que trasciende lo común en Cielo Rosso | #ExperienciasEC

En el corazón de San Isidro, el restaurante Cielo Rosso se consolida como un destino gastronómico innovador: una invitación a vivir la fusión como experiencia sensorial y emocional.

Tres suscriptores de El Comercio y sus acompañantes, disfrutarán de esta propuesta exclusiva abrirá sus puertas en una velada única a cargo del chef Erick Geldres.

Si quieres ser parte de este evento exclusivo debes ser suscriptor activo de El Comercio y .

Ubicado en una de las zonas más elegantes de Lima, Cielo Rosso apuesta por una cocina que no solo se degusta, sino que se vive: cada plato ha sido concebido para sorprender más allá del sabor.

Bajo la dirección de Erick Geldres, la carta se transforma en un recorrido emocional donde técnica, producto y narrativa se combinan en armonía para deleitar con lo mejor de la gastronomía nacional e internacional.

Si todavía no eres suscriptor de El Comercio, suscríbete . Recuerda que todos los meses sumamos nuevas y exclusivas experiencias.

RESTRICCIONES:

  • Evento sólo para SUSCRIPTORES mayores de 18 años.
  • No participan colaboradores de GEC ni canillas.
  • Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.

