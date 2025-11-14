Vive una experiencia culinaria que trasciende lo común en Cielo Rosso | #ExperienciasEC

En el corazón de San Isidro, el restaurante Cielo Rosso se consolida como un destino gastronómico innovador: una invitación a vivir la fusión como experiencia sensorial y emocional.

Tres suscriptores de El Comercio y sus acompañantes, disfrutarán de esta propuesta exclusiva abrirá sus puertas en una velada única a cargo del chef Erick Geldres.

Si quieres ser parte de este evento exclusivo debes ser suscriptor activo de El Comercio y REGÍSTRATE AQUÍ.

Ubicado en una de las zonas más elegantes de Lima, Cielo Rosso apuesta por una cocina que no solo se degusta, sino que se vive: cada plato ha sido concebido para sorprender más allá del sabor.

Bajo la dirección de Erick Geldres, la carta se transforma en un recorrido emocional donde técnica, producto y narrativa se combinan en armonía para deleitar con lo mejor de la gastronomía nacional e internacional.

Si todavía no eres suscriptor de El Comercio, suscríbete AQUÍ. Recuerda que todos los meses sumamos nuevas y exclusivas experiencias.

RESTRICCIONES: