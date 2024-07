Transportes y Comunicaciones

Promesa: El Ministerio de Transportes y Comunicaciones también terminará la construcción e instalación de 68 puentes en la red vial nacional, dentro de los cuales, 40 puentes corresponden a Puno, con beneficio para 238,000 habitantes.

Argumentación: Hasta la fecha, se han finalizado 12 puentes modulares en Puno y se están construyendo otros 28 puentes definitivos, con la expectativa de concluirlos para junio de 2024​. No obstante, el proyecto aún no está completamente finalizado, y los 40 puentes en Puno todavía no han sido totalmente completados y puestos en servicio​.