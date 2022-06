Las agroexportaciones mantienen su ritmo alcista. En el primer cuatrimestre de este año (enero-abril) las exportaciones agrarias sumaron US$ 3,020 millones, lo que representó un aumento de 33.9% en comparación a lo registrado en el mismo periodo del año 2021, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Por ejemplo, en ese período, las exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron los US$ 361 millones, cifra que significó un aumento significativo de 416% respecto a lo obtenido el año pasado, debido a las mayores exportaciones registradas de café sin tostar sin descafeinar (US$ 343 millones) y melaza de caña (US$ 2 millones), cuyas ventas aumentaron en 534,6% y 3.0% respectivamente. Estos dos productos explicaron el 95% de las agroexportaciones tradicionales.

Mientras, las agroexportaciones no tradicionales sumaron US$ 2.659 millones, cifra superior en 22% mayor a lo observado en el 2021. Los principales productos del ranking agroexportador en ese periodo fueron: uvas frescas US$ 619 millones (23,3% de participación); paltas US$ 222 millones (8,4%); mangos frescos US$ 206 millones (7,8%); arándanos rojos frescos US$ 130 millones (4,9%), y mango congelado US$ 107 millones (4,0%).

Del mismo modo, los demás frutas frescas registraron ventas de US$ 77 millones (2,9%); espárragos frescos o refrigerados US$ 67 millones (2,5%); alimentos de animales US$ 66 millones (2,5%); bananas incluidos los plátanos US$ 45 millones (1,7%); aceite de palma en bruto US$ 38 millones (1,4%); los demás paprika US$ 37 millones (1,4%); cacao en grano US$ 37 millones (1,4%). Estos 12 productos en conjunto concentrarían el 62% de la oferta exportable no tradicional.

Los productos de mayor contribución en los primeros cuatro meses del año fueron: uvas frescas (38,2%), arándanos rojos frescos (135,8%), aceite de palma en bruto (281,4%), mucilagos de semilla de tara (212,3%), mango congelado (17,7%), aceite de palma y sus fracciones (188,5%), alimentos de animales (25.0%), alcohol etílico (134,9%), los demás paprika (49,6%), aceites esenciales de limón (159,7%) entre los principales.

El Midagri destacó que en la canasta de productos no tradicionales, las exportaciones de frutas y hortalizas, cuyas ventas alcanzaron los US$ 1.388 millones FOB (63% de las agroexportaciones no tradicionales) a abril del 2022, significaron un aumento de 16,9% respecto al mismo periodo del 2021.

Mercados de destino

Sobre los principales mercados de destino de los productos agropecuarios peruanos, se debe resaltar que son diez los mayores países compradores: Estados Unidos, Holanda, España, China, Alemania, Ecuador, México, Chile, Hong Kong. Este grupo de naciones concentraron el 74,6% del total del valor FOB exportado en el periodo de estudio.

Ventas de abril

Por otro lado, en el mes de abril último, las exportaciones agrarias llegaron a los US$ 580 millones en valor, lo cual significó una tasa de crecimiento de 10,0% en comparación a los US$ 527 millones registrados durante el mismo mes del año anterior.

Asimismo el valor exportado en ese mes, las agroexportaciones tradicionales representaron el 6% del total, mientras que las no tradicionales el 94% restante.

Sobre la balanza comercial agraria registrada en el primer cuatrimestre del año, se logró un superávit de US$1.139 millones, cifra mayor en 333% en comparación con el monto registrado el mismo periodo del año pasado, incremento que obedeció al aumento de las exportaciones agrarias (US$ 764 millones de aumento respecto al 2021) frente a una disminución de las importaciones agrarias (US$ 112 millones menos respecto al 2021).