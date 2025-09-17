La presidenta de la Asociación de AFP (AAFP), Ana Cecilia Jara, consideró que con un octavo retiro de los fondos previsionales más de 8 millones de afiliados se quedarían sin dinero en sus cuentas individuales de capitalización.
Durante su participación en la Comisión de Economía del Congreso este miércoles, indicó que este eventual desembolso de fondos dejaría sin derecho a una pensión mínima o a una proporcional a los afiliados que opten por el retiro.
“Si se diera un octavo retiro, más de 8 millones de peruanos se quedarían con S/0 en sus cuentas y sin derecho a una pensión mínima o proporcional”, expresó.
Como se recuerda, este miércoles la Comisión de Economía tiene en agenda el debate y votación de la propuesta legislativa para permitir el retiro de hasta 4 UIT de los fondos para los afiliados de las AFP. Esto es equivalente a S/21.400.
En la sesión parlamentaria, Jara sostuvo que los siete desembolsos previos ya han ocasionado la salida de más de S/115.000 millones de los fondos previsionales.
“Sin los 7 retiros, el fondo podría ser más de S/275.000 millones. Hoy el fondo está en menos de la mitad, aproximadamente S/118.000 millones”, acotó.
Por otro lado, recordó que unos 6,3 millones de personas tienen en sus cuentas menos de 1 UIT (S/5.350). Además, sostuvo que, en los retiros previos, el 60% de los desembolsos lo realizaron los trabajadores de niveles socioeconómicos A y B.
