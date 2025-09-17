El Instituto Peruano de Economía (IPE) estimó que la inversión privada crecerá 7,6% para este año y tendrá un crecimiento nulo en el 2026, señaló Martín Valencia, jefe de Estudios Económicos de la entidad privada.

En el la presentación “Entre la recuperación y la incertidumbre: perspectivas económicas al 2026″, organizado por el IPE, Valencia sostiene que este crecimiento nulo en el indicador se debe a la incertidumbre electoral.

Agregó que la inversión no minera suele ser la más sensible ante la incertidumbre electoral durante el semestre de campaña y elecciones.

Por otro lado, el IPE mantuvo su proyección de crecimiento del PBI para el 2025 en 3,2% y para el 2026 se estima un aumento de 2,4%.

Valencia sostuvo que también hay factores a observar en el 2026, como la desaceleración del consumo privado, con una proyección de crecimiento es de 2,9% para el 2026, mientras que en el 2025 es de 3,5%. Además en ese año se espera un crecimiento de la inversión pública en 5,2% al haber mayores recursos para los gobiernos locales por el Foncomun y al ser el último año de gestión de las administraciones subnacionales.

Por su parte, Alexander Müller, economista jefe para la Región Andina, América Central y el Caribe del Bank of America, sostuvo que la proyección de la institución bancaria es de un crecimiento de 3,1% en el 2025, 2,6% en el 2026 y 3% en el 2027.

Añadió que la incertidumbre electoral suele generar una postergación en proyectos de inversión privada.

Déficit fiscal

Según el IPE, si bien el déficit fiscal anual se ubica en 2,4% a agosto. Sin embargo, precisó que este resultado se debe a ingresos transitorios, mas que a una consolidación fiscal. Estos factores extraordinarios, explicó, son transferencia de utilidades de empresas públicas, una multa tributaria pagada por una entidad financiera y mayores ingresos por regularización de empresas mineros.

Sin los pagos extraordinarios, el déficit se ubicaría en 2,6%.

Es así que el déficit este año, estimó el IPE, estaría en 2,5%, superando la meta de límite fiscal de 2,2%. Para el 2026, sin los ingresos extraordinarios, el déficit anual cerraría en 3,1%, según el IPE, cuando la regla establece una cifra tope de 1,8%.

Según Valencia, esto se debe a que hay riesgos de gastos como el incremento por remuneraciones, mayores recursos para el Foncomun, un eventual rescate financiero a Petro-Perú, compra de armamentos y alguna modificatoria que se puede incluir en el proyecto de presupuesto público del 2026.

Justamente, al tercer trimestre del 2025, Valencia apuntó que se observó un ajuste de la inversión pública desde el gobierno nacional de un 24%. Sin embargo, no se ha notado una contracción en el gasto corriente del sector público.

Dólar

Según Valencia del IPE, el tipo de cambio podría llegar a un “piso” en el tercer trimestre, posiblemente hacia octubre. Posteriormente, con el avance de la campaña electoral, se elevaría la cotización del dólar en el mercado local.

Añadió que un factor indirecto para una disminución del tipo de cambio podría ser el recorte de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, aunque consideró que aún es complejo determinar el nivel con el que cerrará la divisa estadounidense.

Respecto a la propuesta legislativa sobre un posible retiro de fondos de pensiones en las AFP, Valencia apuntó que esta eventual medida no tendría un impacto fuerte en las proyecciones de crecimiento, aunque podría llevar a una revisión al alza en el PBI y el consumo privado.

Asimismo, Müller consideró que esta medida favorecerá a los afiliados de las AFP en detrimento de las personas más vulnerables o con menores ingresos, además de que puede afectar en la inflación.