El avance global de la zona operativa como del complejo de ingreso al Megapuerto de Chancay se encuentra a un 79% de avance, anotaron representantes de Cosco Shipping Ports Chancay Perú durante su exposición ante la Comisión Especial proyecto Chancay, que sesionó para analizar el avance de la megaobra y de los proyectos de inversión en la zona de influencia del mismo.

Jason Guillén Flores, gerente de Seguridad, Protección y Medio Ambiente de Cosco Shipping Ports Chancay Perú, detalló que, respecto a la infraestructura, ya tienen siete de los nueve edificios principales construidos, un 84,23% de avance y, en la zona operativa, 15 de los 18 edificios ya en construcción, un 61,81% de avance.

Por su parte, David Gamero, gerente de Ingeniería de Cosco Shipping Ports Chancay Perú, agregó que, cuando un proyecto está al 80%, el último 20% corresponde a pruebas, complementos e integración final de todos los componentes, antes de la puesta final.

Ante el cuestionamiento de Roberto Sánchez Palomino, presidente de la Comisión Especial proyecto Chancay, sobre las contingencias que está tomando la empresa debido a que, desde el Estado, no se podrá concluir ninguno de los compromisos de inversión pública en noviembre, los representantes de la compañía solicitaron ver junto a la comisión, la manera de acelerarlos.

“En temas de seguridad, el complejo policial está muy atrasado, sabemos que la capitanía de puerto debe iniciar la construcción el próximo año. Está en desarrollo de la ingeniería, que debe ser aprobada en noviembre y esperemos que se licite y se adjudique. Se busca que entre en construcción para que esté terminando el 2025 con un sistema de tráfico marítimo que pueda controlar no solo las actividades del puerto, sino todas las actividades comerciales alrededor de la bahía de Chancay, bajo el control de la autoridad marítima”, dijo Guillén.

A su turno, Gamero anotó que, actualmente, el componente del intercambio vial, que se encuentra un 80% avanzado en la construcción de las cuatro vías de integración, se está trabajando junto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la empresa Norvial; sin embargo, hay un desfase de tiempo en cuanto a la programación y ejecución.

“Tienen cierta demora y, probablemente, nos pueden afectar en uno de nuestros ejes, que es el carril de sur a norte, pero hemos evaluado algunas medidas de contingencia para tratar de solucionarlo y eso es lo que pedimos a todos los participantes”, anotó.

De la exposición también participaron representantes técnicos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. José Antonio Cerrón, director general de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señaló que el ministerio se encuentra en coordinación con las municipalidades de Huaral, Aucallama y Chancay en la elaboración de tres instrumentos de planificación urbana que involucra a diferentes sectores del Poder Ejecutivo. En este momento, los avances y la etapa en la que se encuentran, es la de propuestas específicas, dijo.

José Ernesto Cueto, miembro de la comisión, cuestionó a los representantes del ministerio sobre cuándo se iniciaría la ejecución de los planes, a lo que los representantes anotaron que, desde el sector vivienda, se encuentran respondiendo a la presencia del puerto.

Es decir, lo que en un escenario ideal debió corresponder, es que el plan de desarrollo urbano de Chancay advierta la presencia de un puerto y establecer las condiciones para recibirlo, pero lo que están desarrollando, son instrumentos primarios para que pueda generarse una cartera de proyectos y su implementación posterior. Los instrumentos deberían aprobarse en noviembre de este año, dijeron.

Siendo así, la implementación de los tres planes iniciaría en enero del próximo año, añadieron los representantes del ministerio.

“No han empezado ningún eje vial. Cosco dijo que en noviembre inaugura, pero las operaciones empiezan en febrero. De acá a febrero si no hay algo y lo que se tiene que construir no se construye de un mes para otro, estamos tarde y me temo que va a haber un atoro cuando empiece la carretera que más parece una avenida”, agregó Cueto.

A la sesión estuvo invitada la Autoridad Nacional de Infraestructura, cuyos representantes no pudieron asistir por temas de agenda. Asimismo, sostuvieron que no cuentan con competencias ni proyectos de inversión en infraestructura vial o ferroviaria vinculado al terminal y, en cuanto a los proyectos correspondientes del desarrollo económico y social de la zona de influencia del Megapuerto de Chancay, a la fecha, tampoco se ha asignado facultades para que puedan invertir en el territorio, más allá de sus competencias institucionales.