Resumen

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(Foto: gob.pe)
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Por Redacción EC

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, comentó a través de su cuenta de X que se reunió con BlackRock, una de las mayores gestoras de activos en el mundo, reunión en la que la compañía reafirmó que su inversión expandirá el puerto de Matarani y fortalecerá las cadenas de suministro de la región.

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