El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, comentó a través de su cuenta de X que se reunió con BlackRock, una de las mayores gestoras de activos en el mundo, reunión en la que la compañía reafirmó que su inversión expandirá el puerto de Matarani y fortalecerá las cadenas de suministro de la región.

“Trabajando de la mano de empresas locales, respetando las leyes y la competencia justa”, comentó.

Como se recuerda, en noviembre el Gobierno de Perú aprobó ampliar la concesión por 30 años del puerto de Matarani, en la región sureña de Arequipa, a la empresa estadounidense Global Infrastructure Partners (GIP), parte del fondo de inversiones Black Rock, y al Grupo Tramarsa (de la que forma parte Tisur), con una inversión proyectada de US$700 millones para modernizar la infraestructura, como informó EFE.

Gran movimiento de minerales por puerto de Arequipa. (Foto: Difusión)

Por medio de un decreto supremo, el Ejecutivo autorizó nuevas obras e inversiones por dicho monto y la extensión del plazo de concesión por 30 años. Con ello, indicó el Gobierno, se inicia una nueva etapa de modernización del puerto para atender la futura demanda de servicios portuarios de los proyectos mineros del sur y de agroexportación.

Con la extensión del plazo de concesión se pretende consolidar el puerto, el más grande del sur del país, a fin de permitir que se garantice su continuidad operativa, eficiencia y sostenibilidad

¿En qué consistirá la ampliación? El proyecto de ampliación de la operadora del puerto, Tisur, que es subsidiaria del Grupo Tramarsa, incluirá la ejecución de mejoras por etapas, como la construcción de un nuevo muelle, el reforzamiento y la ampliación del muelle marginal existente, almacenes de minerales y equipamiento de última generación, junto a la expansión de la capacidad de carga y de servicios portuarios.

Bernie Navarro, embajador de los Estados Unidos en Perú. Foto: Julio Reaño/@photo.gec. / Julio Reaño

En aquel entonces, noviembre del año pasado, la Embajada de Estados Unidos resaltó la firma de este contrato. “(El puerto de Matarani) es clave para fortalecer la cadena de suministro de minerales críticos y promover el desarrollo logístico y minero del Perú, reforzando los lazos económicos entre los Estados Unidos y el Perú», indicó.

¿Qué es el Puerto Matarani?

De acuerdo al portal del MTC, el Terminal Portuario Matarani - ubicado en Arequipa-fue entregado en Concesión en 1999 a Tisur (Terminal Internacional del Sur S.A.). La empresa concesionaria se comprometió a realizar durante los primeros 5 años de concesión inversiones obligatorias por US$ 4,6 millones, compromiso que se incrementó a US$ 5,7 millones, a través de una adenda al contrato; también se comprometió a realizar inversiones eventuales por US$ 9,5 millones dependiendo del nivel de tráfico.

¿Qué productos se transportan desde y hacia el puerto? Entre los principales productos que se movilizan a través de este terminal están los regionales (concentrado de mineral, cátodos de cobre, trigo, harina de pescado, vehículos usados, palanquilla, etc.) y bolivianos (soya, trigo, etc.). La carga captada de Bolivia obedece a que se prefiere este puerto en comparación con el puerto de Arica, indica el portal del MTC.

En cuanto a las áreas de influencia, el ministerio señala que este proyecto ha generado beneficios para las localidades de Mollendo, Matarani, Dean Valdivia, La Punta de Bombón Cocachacra, que son los Municipios de la Provincia de Islay a los que se destina un porcentaje de los ingresos brutos de la concesión.