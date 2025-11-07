En el Semáforo de este viernes 7 de noviembre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero, la ampliación del puerto de Matarani que traerá millones de dólares. Segundo, el proyecto de los teleféricos en Lima que apunta a inaugurar el próximo verano, Y finalmente, el peligro de la muralla de Chuquitanta.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢AMPLIACIÓN E INVERSIÓN

La concesión del puerto de Matarani seguirá a cargo de Tisur por 30 años más. La empresa se compromete a invertir US$700 millones en la modernización y expansión del terminal. La concesionaria busca esta ampliación desde el 2023, debido a que el puerto ya muestra signos de congestión que generan sobrecostos a las embarcaciones. Hoy el puerto opera con una capacidad operativa (tránsito de embarcaciones) por encima del promedio internacional, lo que genera ineficiencias. Con la ampliación, se prevé que el flujo operativo sea de mayor agilidad.

🟡APUNTAN AL PRÓXIMO VERANO

Han pasado tres años desde que se colocó la primera piedra del proyecto Vaivén Miraflores, el primer teleférico que tendrá la ciudad de Lima y que unirá el malecón de dicho distrito con la playa Redondo. Pese a que a lo largo de este tiempo se ha registrado más de un retraso por distintos factores, todo parece indicar que abrirá a mediados del verano próximo. El Comercio conoció que esto se debe a que por fin arribaron a nuestro país las cabinas y demás piezas que faltaban, cuya instalación se iniciará en diciembre próximo.

🔴LA MURALLA DEL TERROR

En las inmediaciones de la muralla de Chuquitanta, en San Martín de Porres, han asesinado a seis personas en menos de un mes, lo que ha generado pánico entre los residentes, quienes manifestaron su deseo de mudarse, pero esa intención se desvanece debido a que no cuentan con recursos económicos. Los recientes asesinatos evidencian que la muralla de Chuquitanta es el escenario preferido por los sicarios para perpetrar sus crímenes, ya que a lo largo de la avenida Prolongación Naranjal no hay alumbrado público ni cámaras de seguridad y la policía siempre tarda en llegar.