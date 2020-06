Las empresas líderes digitales lograron un crecimiento en ganancias de 1,8 veces en comparación con las que no cuentan con un desarrollo avanzado en tecnología, y más del doble del crecimiento en el valor total de la empresa, según una encuesta aplicada a más 200 compañías a nivel mundial, del Boston Consulting Group (BCG).

El estudio “Is Your Technology Ready for the New Digital Reality?” del BCG revela que las compañías exitosas son aquellas que combinan las capacidades humanas con las herramientas tecnológicas para crear una sinergia que impulse el crecimiento, la innovación y la resiliencia.

“Las firmas deben promover una estrategia integrada de respuesta para poder afrontar la crisis del COVID-19. Esto implica incluir capacidades tanto digitales, tecnológicas y humanas para afrontar la nueva realidad de forma exitosa”, afirma Marcial González, socio de BCG.

En medio de una pandemia como la del coronavirus, tener la capacidad de adaptarse es posible, siempre y cuando, se cuente con una estrategia que impulse las capacidades digitales.

“La incertidumbre permanecerá, así haya pasado la crisis. Sin embargo, por medio una adecuada transformación digital las empresas podrán reaccionar de manera rápida y flexible para así adaptarse a la nueva realidad”, añadió.

Para adaptarse a esta nueva realidad, las compañías deben tener en cuenta cuatro imperativos clave: garantizar la continuidad del negocio, restablecer la cartera de inversiones, anticipar avances tecnológicos, construir datos adaptables y plataformas digitales.

Además, deben enfocarse en siete aspectos fundamentales relacionados con la gestión humana, que son los siguientes:

Promover “el trabajo inteligente”, donde los empleados trabajan de forma remota reduciendo costos para la empresa.

Dedicar recursos para el bienestar tanto mental como físico de sus colaboradores.

Encontrar estrategias para implementar una fuerza laboral flexible.

Crear un ecosistema de aprendizaje adaptativo. Donde se busca la mejora e implementación de capacidades digitales a escala.

Liderar con empatía y dirección. Es fundamental continuar fortaleciendo la comunicación continua y bidireccional.

Fomentar una cultura de resiliencia donde el propósito, la visión y los valores están alineados.

Ser una compañía biónica donde se aprovechan los datos, las plataformas digitales, el uso de IA y los algoritmos para complementar la labor humana.

__________________

TE PUEDE INTERESAR

MIRA TAMBIÉN

Reactivación económica: el gobierno estima que 500 mil empleos se recuperarán en fase 2