Con esto, la probabilidad de que la inflación sea más persistente se ha elevado, anotó Donita Rodríguez, jefa de Análisis Macro de Apoyo Consultoría. Asimismo, resaltó que dependemos de la reacción de los mercados, lo que estará en función del estimado de las siembras del resto de países.

En esto coincide Jonathan Gutiérrez, asociado senior Buy Side Research de Credicorp Capital, quien afirmó que este choque desancla las expectativas de inflación y el riesgo de que permanezcan por encima de 4% por mucho más tiempo. Esto generaría un riesgo respecto a que las expectativas se reviertan más lentamente y no se estabilicen en 3%, como lo estima el Banco Central de Reserva, sino alrededor de 4% o en niveles más altos, dijo el especialista.

“Proyectamos que la inflación anual de alimentos cierre el 2022 en 10,5% y, con este choque, esto estaría más sesgado hacia el 11,5% o 12%, lo que presiona a la inflación total. Nuestra estimación inicial es de 7,8% para el cierre del año, pero podría estar sesgado hacia el 8%”, advirtió.

Por otro lado, el representante de Credicorp Capital estimó que la reversión de la inflación en los próximos meses sería más lenta y con registros mensuales similares a los del año pasado de 0,60% o 0,70% mensual, y proyectó el retorno al rango meta (1% a 3%) para el primer trimestre del 2024.

“Son registros altos muy por encima de su media de 10 años, que eran más pegados al 0,20%”, dijo.

Impacto en alimentos

Eduardo Jiménez, jefe del Servicio de Información de Macroconsult, afirmó que los mercados no han tenido una reacción abrupta, “el trigo, grano más sensible a lo que sucede en Rusia, subió este lunes 6% y, si bien es una variación alta, no es espectacular en línea con lo que hemos venido viendo, pues con el conflicto los precios han llegado a récords históricos”, dijo.

Sin embargo, agregó que se esperaría que los precios suban en los próximos días y con esto se eleva el riesgo de entrar a un nuevo ciclo de inflación que pueda elevar las cifras que se tenían para el cierre del 2022.

Tanto Jiménez como Rodríguez precisaron que los mercados seguirán reaccionando por temores sobre la oferta y, si bien aún es muy temprano para ver la magnitud o el período en que nos afectaría, el impacto vendría por el precio del pan, los fideos, el maíz (y con esto el pollo), principalmente.

“El conjunto de ofertantes en el mundo ya ha equilibrado la demanda. Si un país deja de ofertar, en este caso Ucrania, la cantidad ofertada cae y el precio sube y nadie más puede cubrir [el déficit], porque no es que puedas plantar más de un momento a otro”, dijo Jiménez.

Por su parte, Gutiérrez explicó que la decisión impactará al Perú por el lado de los alimentos, ya que el precio de este tipo de ‘commodities’ se traslada mucho más rápido que, por ejemplo, los combustibles, que explican el 38% de la canasta y se ramifica más rápido hacia el resto de los componentes del índice de precios al consumidor.

Sin Ucrania como proveedor, aún se está a la expectativa de si hay oferta en otros países, algo que, en opinión de los expertos consultados, parece difícil que pueda compensarse.

“Lo podría reemplazar, por producción, Asia, con China y la India, pero ellos apuestan más a su mercado interno, por lo que seguirán existiendo presiones por el lado de oferta global de granos”, anotó Gutiérrez.

Mientras que Rodríguez observó que el precio del trigo de otros países como Canadá probablemente aumente debido a las acciones de Rusia, pero habrá que ver en qué magnitud.

“Durante la semana tendremos más claridad conforme veamos si hay una buena perspectiva de cosechas o no, ya que el clima también ha afectado los cultivos en otros lados del mundo”, agregó.