Capeco: “Queremos políticas claras y consensuadas con el sector privado”

Las expectativas son positivas para el sector construcción en el 2019, pero para Enrique Espinosa, cabeza de Capeco, resulta primordial que el sector privado camine de la mano con el Estado para que los números sigan siendo auspiciosos.

Las estimaciones de crecimiento para el sector construcción oscilan entre 6,9% y 7%, ¿a qué número apunta Capeco?

Hacia el final de este año, la industria de la construcción se ha ido recuperando de una manera progresiva y estable, por lo que en el 2019 debería crecer cerca de 6%.

► Capeco: El crecimiento máximo del sector construcción para el 2019 sería 4,5%

► Tamaño promedio de departamentos en Lima se redujo 7,78% en 7 años

► Capeco: Precio promedio por m2 en departamentos en Lima es de S/3.929

¿De qué depende ese crecimiento?

El sector construcción tiene dos grandes patas para crecer, la inversión pública y la privada. Si en el 2019 el Estado vuelve a ser un actor importante en la construcción de infraestructura, la industria se moverá.

Pero el 2019 empezará con nuevas autoridades y parte de las expectativas están centradas en la reconstrucción.

A diferencia de muchos analistas que ven el cambio de autoridades como algo negativo, quiero creer que será una oportunidad maravillosa para lograr los objetivos. Felicito al presidente Vizcarra por citar a los gobernadores y empoderarlos y, de alguna manera, delinear la política anticorrupción.

¿Confía en lograr los avances que permitan cerrar la brecha en infraestructura?

Esa es una pregunta muy amplia. Acordémonos de que lo que falta en el país es infraestructura que eventualmente toma más de un año construirse pero, insisto, creo que se puede estar yendo por muy buen paso. En la medida que la inversión pública crezca con seguridad y sin corrupción, se puede ir reduciendo la brecha.

¿La reconstrucción y los Panamericanos serán dos pilares fundamentales?

La reconstrucción viene retrasada, pero hay que entender su complejidad. Mientras los Panamericanos tienen en la COPAL a un solo ente contratante y gestor, en la reconstrucción son los municipios y gobiernos regionales, que han sido muy malos ejecutores.

Pero los ministerios no se quedan atrás.

Es una lástima que los ministerios de Vivienda (MVCS) y Transportes, con un presupuesto enorme, no puedan ser mucho más expeditivos en sus programas de inversión. Es un crimen que en un país como el Perú, a fin de año no ejecuten el 100% de su presupuesto.

En su último Informe Económico, la inversión en infraestructura pública que impulsó el dinamismo del sector, fue desplazada por la construcción de vivienda informal, que está tratando de ser desterrada.

Desde hace tiempo pedimos una política clara con relación a la generación de suelo urbano para frenar las invasiones, lamentablemente el Estado no brinda soluciones a la velocidad que se requiere. Y frente a esa ineficiencia, se incrementa la informalidad.

En cuanto a las expectativas del sector vivienda, ¿qué esperar en el 2019?

El Gobierno debe seguir impulsando los programas exitosos de vivienda que tiene, pero sin generar expectativas que no se pueden cumplir. Lo que vimos con el leasing inmobiliario es algo que no debería volver a ocurrir.

Adiós a las marchas y contramarchas.

Efectivamente. Queremos políticas claras y consensuadas con el sector privado para que como país podamos crecer.

El ministro Javier Piqué dice que seguirá impulsando la oferta habitacional y alista cambios de zonificación, ¿qué más hacer?

Eso es muy positivo, pero va un poco más allá. Desde hace más de seis años Capeco pedía que los planes de desarrollo urbano de las ciudades más grandes sean actualizados a costo del MVCS, finalmente nos han entendido.

Pero también hay un problema de suelos.

Se dice que Lima no tiene hacia dónde crecer, pero hay dos grandes terratenientes de suelo: las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, y las comunidades campesinas. Y el crecimiento de las ciudades no puede estar secuestrado por esos terrenos.

Según su gremio, se necesita una oferta anual de 70.000 viviendas para reducir el déficit, pero este año no llegamos a 27.000, ¿se logrará en el corto plazo?

El día que haya políticas de vivienda claras, sí. En la medida en que tengamos suelos a costos razonables, bajo una política de generación de suelo urbano adecuada y consensuada con el sector privado y público, sí.

Habló de la tarea pendiente del Gobierno en materia anticorrupción, pero hay una contraparte privada, tras el caso Odebrecht, ¿qué harán como empresarios?

La corrupción es un problema terrible que afecta a todos los niveles de la sociedad, no es un problema solo del sector público o del privado, es un problema nacional y tenemos que enfrentarlo juntos, como una política de Estado.

Considerando que inmobiliario e infraestructura son los sectores más propensos a actos de corrupción, ¿cuál es su tarea?

Reforzar los mecanismos de control. Durante todo este año hemos trabajado en obtener la certificación ISO 37001 anticorrupción y en enero deberíamos ser el primer gremio certificado.

¿Eso será suficiente para que dejen de cargar la mochila que les dejó Lelio Balarezo, el aún prófugo expresidente del gremio?

Como le decía, la corrupción es algo que afecta a toda la sociedad. No pagar impuestos no es corrupción, pero sí es un delito. Desde el sector privado tenemos que dar el ejemplo con políticas claras, pero es una tarea que tiene que comprometer al sector público, al privado y al ciudadano de a pie.

Ya cumplió más de un año al frente de Capeco, ¿cuál es su meta personal para lo que le resta de su mandato?

Queremos tener una mejor comunicación con el Estado y poner el hombro para resolver y solucionar los problemas del país.

En CADE Roque Benavides habló de una campaña de destrucción contra el sector privado, ¿concuerda con él?

Yo lo llamé para felicitarlo por sus declaraciones, y aunque hay una serie de cosas raras que han ocurrido, no creo que la palabra adecuada sea la de campaña. Pero, empresarios somos todos, tenemos la suerte de ser un país de emprendedores, que es el gran motor que ha tenido el Perú para sacar a tanta gente de la pobreza y no deberíamos destruir ese valor.