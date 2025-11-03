Descarbonización con propósito

La sostenibilidad es un eje fundamental de discusión en múltiples ámbitos. Para las organizaciones, especialmente las que cotizan en bolsa, la regulación exige mayores estándares de transparencia en la divulgación de información no financiera. A fin de facilitar el reporte, se adoptó la clasificación: A (ambiental), S (social) y G (gobernanza).

Aunque esta es eficiente, puede limitar el diseño de la estrategia de sostenibilidad, con el riesgo de abordar cada dimensión por separado, cuando todos los factores están interconectados.

Frecuentemente, el debate público y empresarial tiende a tratar los temas ambientales y sociales como si fueran independientes. Esta mirada fragmentada alimenta la idea de que avanzar en la agenda climática podría implicar sacrificar el progreso social, y viceversa. De esa visión nacen afirmaciones como: “El cambio climático es importante, pero el Perú solo aporta una mínima cantidad de emisiones de CO₂”. O también: “Reducir las emisiones es relevante, pero existen prioridades sociales más urgentes”. Estos planteamientos reflejan una comprensión limitada del problema.

La descarbonización no debe verse como un fin, sino como el camino hacia una mejor calidad de vida y desarrollo más equitativo.

El cambio climático es también un acelerador de desigualdades. Según el Banco Mundial, entre 68 y 135 millones de personas quedarían en la pobreza hacia el 2030 debido a sus impactos. Las comunidades más vulnerables, que contribuyen menos al problema, afrontarán mayores consecuencias. Por ello, es imperativo replantear nuestra respuesta climática como una oportunidad para generar valor social. La reducción de emisiones y las estrategias de mitigación deben concebirse como instrumentos para mejorar la calidad de vida, cerrar brechas estructurales e impulsar un desarrollo inclusivo y resiliente.

Abordar los criterios ASG con una mirada de complementariedad es clave para enfrentar el cambio climático y reducir las brechas sociales. De esta manera, podremos avanzar de manera real hacia un desarrollo más equitativo e inclusivo.