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Resumen

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María Pía Palacios Mc Bride, directora IPE Arequipa, analiza que es momento de actuar. (Imagen: Andina)
María Pía Palacios Mc Bride, directora IPE Arequipa, analiza que es momento de actuar. (Imagen: Andina)
Por María Pía Palacios

Hay momentos en la vida de un país en los que el problema ya no es entender lo que ocurre, sino decidir qué hacemos con lo que ya sabemos. El Perú parece haber llegado a ese punto. Durante años, muchos empresarios observaron el deterioro institucional como una preocupación externa: algo propio de la política, del Estado o del Congreso. Hoy, sin embargo, ese deterioro ya empezó a sentirse en la operación diaria de las empresas, en la postergación de inversiones, en la inseguridad y en la pérdida de horizonte.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.