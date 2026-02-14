Khipu, startup peruana de rendición de gastos, se expandirá hacia Chile y Colombia este año: este es su plan

El 2025 fue un año de consolidación para la startup peruana Khipu, que continúa escalando sus servicios de simplificación de procesos financieros. Gabriel Proaño Noel, CEO & cofounder de la firma, remarca que la startup, que registró su primera ronda de financiamiento por US$150.000 el año anterior, busca ser un referente en su sector a nivel regional, con la mirada puesta en la expansión regional y global.

“Comenzamos con las pequeñas empresas, pero entendemos que nuestro producto va para las medianas y grandes. Son estas las que tienen la necesidad y verán el ahorro”, precisa a Día1 el ejecutivo.

Khipu ofrece en el mercado local el producto de rendición de gastos a diversas compañías; un aspecto que la fintech ha identificado como un “punto de dolor” y un “problema operativo” en el sector corporativo, al ser un proceso que implica excesividad de carga manual.

Antonio Salinas, Gabriel Proaño y Alessandro Ossio, socios fundadores de Khipu. (Foto: Difusión)

Según la startup, de hecho, las compañías asumen sobrecostos de entre 5% y 10% de su facturación anual para resolver ‘inhouse’ la rendición de cuentas.

“En todo este camino hay muchos huecos y distintas personas de una compañía gastan tiempo en actividades no relacionadas a hacer crecer la empresa, sino en cumplir un proceso interno que es súper burocrático”, explica Proaño. “Si bien el servicio que otorgamos puede verse como algo sencillo o no tan necesario, realmente estamos ayudando a toda la empresa, desde el mismo contador hasta el mismo ejecutivo comercial. Es ahí donde está el valor”, añade.

Dentro de los objetivos para sus operaciones este año, Khipu apunta a llegar a 250 clientes y a escalar el modelo orgánico de operaciones que tienen a la fecha.“Nos hemos concentrado el año pasado en desarrollar mucho con los clientes para entender las necesidades del mercado. Con la meta de llegar a los 250 clientes, apuntamos a concretar los US$100 mil mensuales de facturación para diciembre”, indica el ejecutivo.

El plan de expansión de Khipu para este 2026 también apunta a Chile y Colombia; dos mercados en los que, según Proaño, están dadas las condiciones para posicionarse y competir con otros ‘players’ del mercado.

“Va a ser primero Chile y luego Colombia. Nos toca a nosotros ser el referente de este sector en el Perú. El ecosistema peruano de startups está en crecimiento, pero ha sido bien lento en comparación a nuestros vecinos. Queremos marcar una diferencia aquí. Y creo, como te comento, que hay interés tanto del mercado como de las empresas y el ecosistema”, agrega.

La propuesta de la startup, cabe resaltar, combina la digitalización de la información de facturas de todo tipo a través de la inteligencia artificial y del reconocimiento óptico de caracteres (OCR), con el objetivo de agilizar los procesos de registro de documentos contables.

Según Proaño, de avanzar con los hitos previstos para los primeros seis meses del año, la firma buscaría abrir una nueva ronda de financiamiento de entre US$500.000 y US$1 millón durante el segundo semestre.

“Tenemos una mirada global. Sabemos que lo que ofrecemos es una necesidad a nivel de Latinoamérica, y eso es lo que estamos buscando”, puntualiza.