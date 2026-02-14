Khipu, startup peruana de rendición de gastos, se expandirá hacia Chile y Colombia este año: este es su plan

Escuchar
Gabriel Proaño Noel, CEO de la fintech Khipu.
En la imagen: Gabriel Proaño Noel, CEO de la fintech Khipu. (Foto: César Campos / El Comercio)
Por Paola Villar S.

El 2025 fue un año de consolidación para la startup peruana Khipu, que continúa escalando sus servicios de simplificación de procesos financieros. Gabriel Proaño Noel, CEO & cofounder de la firma, remarca que la startup, que registró su primera ronda de financiamiento por US$150.000 el año anterior, busca ser un referente en su sector a nivel regional, con la mirada puesta en la expansión regional y global.

