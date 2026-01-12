Los estudiosos del ‘management’ buscan dar pautas para optimizar el desarrollo de las empresas. En muchos casos, recurren a data pública de empresas que cotizan en bolsa, principalmente de firmas de los EE.UU. y de la Unión Europea, realidades lejanas de las que operan en países en desarrollo.

Es por ello oportuno resaltar la investigación de McKinsey sobre 837 empresas de la India (2012 - 2022), con miras a descifrar los secretos del crecimiento extraordinario en tiempos disruptivos. Si bien en promedio las ventas y resultados netos crecieron en línea con el producto bruto interno, aquellas que se ubicaron en el 20% superior en cuanto a estos dos criterios, lograron duplicar sus ventas en apenas 5 años.

El estudio identificó cuatro mitos que atentan contra el crecimiento.

El primer mito se refiere a que solo las empresas grandes cuentan con los recursos para destacar contra el promedio. El estudio encontró que el 36% de las empresas pequeñas integraron el grupo destacado; solo 11% fueron empresas medianas y 10% grandes.

El segundo mito se refiere a que al crecer, las empresas sacrifican rentabilidad por incrementar sus ventas. Sin embargo, el estudio dio cuenta de una alta correlación entre ambas métricas (ventas y resultados).

El tercer mito plantea que el crecimiento extraordinario solo se da en sectores que cuentan con “vientos favorables”. Si bien hay industrias favorecidas, en todos los sectores, las empresas ‘ranqueadas’ en el 20% superior en cuanto a ventas crecieron a un ritmo promedio de 15% por año.

El cuarto mito sentencia que una vez que la firma cae en un ciclo de bajo crecimiento, ya no logra revertirlo. El 50% de las empresas que terminaron en el quinto superior en cuanto a ventas, al final de la década analizada, no se encontraban en esa posición durante los primeros cinco años.

El destruir los mitos con argumentos sólidos y plantearse una mentalidad positiva acompañada de palancas para acelerar competencias en tecnología digital, y metodologías de “Agilidad”, “Resiliencia” y “Prospectiva”, serán determinantes para lograr resultados extraordinarios en épocas desafiantes.