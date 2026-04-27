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Resumen

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Diego Marrero, Portfolio Manager de Blum, analiza el nuevo superciclo de commodities.
Diego Marrero, Portfolio Manager de Blum, analiza el nuevo superciclo de commodities.
Por Diego Marrero

Durante años, se asumió que el auge de los commodities había quedado atrás con la desaceleración de China. Sin embargo, esa lectura podría estar equivocada. Lejos de un ciclo terminado, lo que podría estar emergiendo es una nueva fase, impulsada por fuerzas distintas y potencialmente más persistentes.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.