Sunat y los servicios digitales: una acertada modificación de criterio

La Sunat publicó el pasado mes de mayo el Informe N.° 000046-2025-SUNAT/7T0000, en el que revoca su criterio sobre los servicios prestados por no domiciliados mediante videoconferencias o correo electrónico. En su informe de 2024, la Superintendencia había establecido que la consultoría y el soporte técnico remoto o similares calificaban como “servicios digitales”, estando sujetos al Impuesto a la Renta (IR) por ser considerados de fuente peruana. Hoy ese criterio se encuentra derogado.

Según la normativa tributaria, para que un servicio digital califique como tal, debe ser prestado a través de internet y se caracteriza por ser esencialmente automático y no ser viable en ausencia de tecnología de la información. Asimismo, el reglamento establece una lista de servicios considerados digitales, entre los que se incluye el acceso electrónico a servicios de consultoría y el soporte técnico al cliente en la red.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Con el informe de 2025, la Sunat reconoce que no es suficiente que un servicio esté listado en el reglamento; también debe cumplir con las características generales de los servicios digitales, estableciéndose que la consultoría y el soporte técnico remotos no están gravados con el IR.

Ahora, la principal consecuencia del cambio de criterio es que los contribuyentes que retuvieron el impuesto a los servicios de consultoría, bajo la interpretación anterior, habrían realizado pagos indebidos. En aquellos casos, le corresponde al contribuyente no domiciliado solicitar la devolución de los importes retenidos, más no al domiciliado que efectuó la retención del impuesto; así lo indica diversa jurisprudencia a nivel del Tribunal Fiscal y Poder Judicial.

El caso ofrece varias lecciones importantes. Primero, que la coherencia normativa debe prevalecer sobre la conveniencia recaudatoria. Segundo, que las empresas deben mantenerse informadas, pues un cambio de criterio tendría un impacto retroactivo. Y tercero, que es urgente promover mayor claridad normativa en la era digital.