En esta edición de Ping Pong, Yuriko Hayana, gerente manager Latam de Vtex, nos cuenta un poco sobre sus pasiones, sus alegrías y las enseñanzas que ha recibido de sus seres queridos.

- ¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

A las 6:45 am. Lo primero es asomar me a ver si mi hija sigue durmiendo — si es así, me cambio rápido para hacer deporte y pasear a mis perros.

- De los libros que ha leído, ¿cuál recomendaría?

Dos imprescindibles: El libro tibetano de la vida y de la muerte de Sogyal Rinpoche, una guía espiritual que te cambia la perspectiva, y Poder sin Límites de Anthony Robbins, que me acompañó en momentos clave de mi carrera.

- ¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Mi rutina de skincare. El cuidado de la piel no es vanidad, es disciplina y bienestar.

- ¿Cine o teatro?

Cine, sin dudarlo. Soy fan de Marvel y de los nominados al Oscar — dos universos muy distintos que me fascinan por igual.

Yuriko Hayana, gerente manager Latam de Vtex | Foto: Joel Alonzo

- ¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

Claude, Calendar, Slack y LinkedIn. Entre la IA y la agenda, ahí vive mi día.

- ¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Ninguno. Prefiero podcasts en YouTube — aprendo más y elijo mis propios tiempos.

- ¿El auto de sus sueños?

Una Jeep — en cualquiera de sus diseños. Me encanta lo que representan: aventura, libertad y carácter.

- ¿Destino favorito en vacaciones?

Una casa de campo con piscina, donde pueda tener a mis hijos perrunos conmigo. El lujo real es la tranquilidad en familia.

- ¿Qué deporte practica?

Indoor cycling. Lo descubrí a los 18 años, lo dejé por la maternidad y dos años después volví — y fue como reencontrarme conmigo misma. ¡Una locura en el mejor sentido!

- ¿Cocktail o trago favorito?

Gin o tinto de verano, dependiendo del momento y la compañía.

- ¿Cuál es su restaurante favorito?

Mi casa. Amo comer casero — es donde mejor se come y donde mejor se está.

Yuriko Hayana, gerente manager Latam de Vtex | Foto: Joel Alonzo

- ¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

Una casa de campo con buena conexión y vista al verde. Necesito naturaleza para pensar con claridad y creatividad.

- Descríbase en 3 palabras.

Imparable, apasionada, presente.

- ¿Tiene algún talento oculto?

Escribir. Siempre fue una válvula de escape personal, hasta que se convirtió en mi libro Imparables, que escribí junto a mi esposo. Cuando algo que haces en silencio llega a otros, te das cuenta de que nunca fue tan oculto.

- Una frase que la defina.

“Imparable no significa no caer — significa no quedarse.”

- ¿Qué compañía es una inspiración para usted?

VTEX. Entré antes de que fuera unicornio y cotizara en la Bolsa de Nueva York, y verla crecer desde adentro ha sido una de las experiencias más inspiradoras de mi vida profesional.

- ¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Con Anthony Robbins. Ya lo admiro profundamente desde sus libros — imagina lo que sería una conversación cara a cara.

- ¿Quién es el jefe que más te marcó?

El jefe que más me marcó fue quien me desafió sin saber del todo lo que yo tenía para dar. Cuando se dio cuenta de que estaba presente y me retó, yo respondí — y eso me ayudó a acelerar, a creer más en mí misma y a hacer posible lo que antes parecía lejano.

Yuriko Hayana, gerente manager Latam de Vtex | Foto: Joel Alonzo

- ¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Mi mamá, que ya no está físicamente pero sigue siendo la persona que más admiro en la vida. Me enseñó que el poder y la humildad no se contradicen — que son dos herramientas que, juntas, crean el verdadero equilibrio. Es el consejo que cargo todos los días y que guía cada decisión que tomo.

- ¿Qué soñaba ser cuando era niña y cuál fue su primer trabajo?

Soñaba con ser escritora — y mira qué curioso, hoy es uno de mis hobbies más importantes y se materializó en mi libro Imparables. Mi primer trabajo fue en Starbucks, cuando aún estaba en octavo ciclo de la universidad. Haciendo de todo, como siempre me ha caracterizado — la versatilidad no es nueva en mí.

- ¿Una decisión empresarial que cambiaría?

Ser parte del empresariado tiene un matiz muy duro: a veces crecer implica tomar decisiones que no van de la mano con la humanidad — reducir presupuestos, reducir personas. Es algo que definitivamente cambiaría. Mi deseo es que podamos construir empresas donde crear más empleo y generar más rentabilidad no sean objetivos opuestos, sino parte de un mismo entorno sano y saludable.

- ¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

¿Cuál es el motor de tus días? ¿Qué te inspira a levantarte cada mañana? Esa pregunta me permite conocer el verdadero yo de cada persona — y eso no aparece en ningún CV.

- ¿Cuál es su mayor orgullo?

Mi familia — mi hija, mi esposo, mi papá y mi hermano, que son verdaderos guerreros y sobrevivientes. Todo lo demás, incluyendo mi carrera y mi libro, cobra sentido porque ellos están.

- ¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

El costo emocional real de ser mujer líder en Latinoamérica. Se celebra el ascenso, pero pocas veces se habla de lo que se carga en silencio para llegar ahí.

- ¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

La resiliencia. Tenemos una capacidad extraordinaria de reinventarnos, con creatividad y con garra, sin importar las circunstancias.

- ¿Y su principal defecto?

La impaciencia. Cuando tienes clara la visión y ves todo lo que se puede lograr, esperar se vuelve el mayor desafío.