En medio de un escenario marcado por el proceso electoral y las expectativas sobre el rumbo económico que tomará el país en los próximos años, el Día1 Summit 2026 incluirá el bloque “Tablero económico del ciclo político”. El panel formará parte de la nueva edición del encuentro empresarial organizado por Día1, suplemento de negocios de El Comercio, que volverá a reunir a líderes del sector privado y a representantes de distintas industrias.

La edición de este año se desarrollará en un contexto en el que la discusión sobre economía, inversión y estabilidad política ha cobrado mayor relevancia dentro del sector empresarial. En ese marco, el Día1 Summit incorporará espacios orientados a analizar el escenario que enfrenta el país desde distintas miradas corporativas y económicas.

El Día1 Summit se llevará a cabo este 14 de mayo en el Westin Lima Hotel & Convention Center. / HUGO PEREZ

El espacio contará con la participación de Rodrigo Gallegos, director Legal y Asuntos Corporativos de Backus; Mariano Orihuela, director de Mercado Corporativo de Claro; y Christel Archata, CFO de Latam Perú.

Los participantes representan sectores vinculados al consumo masivo, telecomunicaciones y aviación, industrias que mantienen una relación directa con la evolución de la actividad económica y el entorno político del país.