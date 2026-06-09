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Resumen

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El tipo de cambio cerró este martes en S/3,39, por debajo de los S/3,43 registrados al cierre del lunes, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). Durante la jornada, la divisa llegó a cotizar entre un mínimo de S/3,35 y un máximo de S/3,40, luego de la volatilidad observada en la sesión previa tras la segunda vuelta presidencial.

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