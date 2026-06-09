El tipo de cambio cerró este martes en S/3,39, por debajo de los S/3,43 registrados al cierre del lunes, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). Durante la jornada, la divisa llegó a cotizar entre un mínimo de S/3,35 y un máximo de S/3,40, luego de la volatilidad observada en la sesión previa tras la segunda vuelta presidencial.

Asvim Asencios, trader de Divisas en Renta4 SAB, señaló que el dólar retrocedió 420 puntos respecto del cierre del lunes y explicó que durante la jornada estuvo fuertemente presionado a la baja por la oferta de bancos locales. Precisó además que en el mercado se negociaron alrededor de US$ 900 millones a un precio promedio de S/3,36.

Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, señaló que el sol fue la moneda que más se apreció entre las principales divisas de la región durante la jornada, en un contexto de debilidad global del dólar. Explicó que la primera hora de negociación mostró un sesgo claramente bajista para el tipo de cambio, impulsado por oferta local y ‘offshore’, con operaciones por alrededor de US$ 261 millones. Asimismo, indicó que la volatilidad observada en el mercado cambiario se viene registrando desde el viernes, tras la publicación de las últimas encuestas presidenciales, y que la estrecha diferencia entre los candidatos continúa impulsando decisiones rápidas de cobertura entre los agentes económicos.

Durante la jornada destacaron los avances de acciones peruanas y del ETF EPU, que agrupa compañías peruanas listadas en Estados Unidos. (ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Por su parte, Alberto Arispe, gerente de Kallpa SAB, señaló que la reacción favorable también se observó en otros activos peruanos, incluyendo acciones de empresas locales y el ETF EPU, que agrupa acciones peruanas listadas en Estados Unidos.

“El mercado confía en que un gobierno de Fujimori será mejor que uno de Sánchez y que, por tanto, el dinamismo económico será mayor, la disminución de la pobreza será mayor, el país estará mejor y las utilidades de las compañías nacionales crecerán más”, afirmó Arispe. Según explicó, la percepción del mercado es que una eventual administración de Fujimori implicaría menores riesgos y mayores perspectivas de crecimiento económico. Añadió que diversos analistas vienen realizando proyecciones que inclinan las probabilidades de victoria hacia la candidata de Fuerza Popular, lo que ha influido en el comportamiento observado en los mercados.

En tanto, Daniel Velandia, Managing Director de Research y economista jefe de Credicorp Capital, señaló que durante la jornada se observó un comportamiento favorable de todos los activos financieros peruanos, particularmente de la bolsa y del sol, luego de las desvalorizaciones registradas el lunes.

“Esto se explica ante la posibilidad expresada por diversos analistas políticos de la victoria de Keiko Fujimori en las elecciones, una vez sean considerados y contados los votos del extranjero”, indicó Velandia. Añadió que una parte importante de los inversionistas asocia una eventual victoria de Fujimori con una postura favorable a la inversión, la continuidad del modelo económico y la preservación de la estabilidad macroeconómica.

El economista agregó que durante la jornada del lunes los mercados reaccionaron negativamente mientras Roberto Sánchez lideraba el conteo, pero que el comportamiento se revirtió conforme aumentó la probabilidad atribuida a una victoria de Fujimori. A su juicio, si finalmente se confirma ese resultado, los activos peruanos podrían continuar valorizándose y el dólar registrar nuevas caídas, mientras que un eventual triunfo de Sánchez podría generar nuevas desvalorizaciones.

Analistas destacaron que la capacidad de intervención del Banco Central de Reserva contribuyó a contener episodios de volatilidad en el mercado cambiario. / EPENSA CENTRO

Sin embargo, José Silva, asociado senior del equipo de Asset Management de Intéligo, sostuvo que el comportamiento observado durante la jornada no respondió únicamente a factores políticos. Explicó que el tipo de cambio mantuvo una tendencia descendente durante gran parte del día como resultado de una normalización de las condiciones de mercado tras la volatilidad registrada al inicio de la semana.

Según Silva, los inversionistas incorporaron nueva información respecto al escenario electoral, pero también influyeron factores externos favorables para las monedas emergentes, entre ellos un dólar global más débil y una caída en los precios del petróleo. Asimismo, señaló que la experiencia del lunes reforzó la percepción de que el Banco Central de Reserva mantiene la capacidad y disposición para suavizar episodios de volatilidad excesiva, contribuyendo a anclar las expectativas cambiarias.

El ejecutivo consideró que los factores locales tuvieron una incidencia mayor en el comportamiento del tipo de cambio, aunque advirtió que todavía persiste la incertidumbre. “La lectura de mercado es de cautela, toda vez que existen factores institucionales relevantes en la economía peruana”, afirmó.

Entre esos factores mencionó el bicameralismo, la fragmentación legislativa que obliga a construir consensos y la solidez del marco monetario encabezado por el Banco Central de Reserva. En ese sentido, señaló que el mercado viene realizando una evaluación más amplia de la gobernabilidad, los contrapesos institucionales y la capacidad de implementación de políticas públicas que enfrentará cualquier futura administración.

Los analistas señalaron que la proclamación oficial de los resultados y las primeras señales del próximo gobierno serán determinantes para la evolución del dólar y de los activos peruanos en las próximas jornadas.EFE/ Elvis González

De cara a los próximos días, los especialistas coincidieron en que la atención del mercado estará puesta en la proclamación oficial de los resultados y en las señales que emita el próximo gobierno. Arispe indicó que los inversionistas observarán especialmente el discurso hacia la inversión privada y el libre mercado, así como los nombramientos en cargos clave como la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas y el BCR.

Silva añadió que también serán relevantes la evolución de las probabilidades electorales, los mensajes de política económica de los principales actores, el comportamiento del dólar global, los precios de los commodities, las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y el apetito por riesgo hacia los mercados emergentes. Velandia, por su parte, advirtió que la volatilidad podría mantenerse hasta que exista una resolución definitiva del proceso electoral.