La Inteligencia Artificial (IA) puede ayudar a que las economías de Latinoamérica encuentren el camino hacia el desarrollo. Solo falta cultivar el talento y construir la infraestructura tecnológica, señala Julián Herman, socio y director de Boston Consulting Group (BCG), en esta entrevista.

— ¿Cómo impacta la inteligencia artificial en la productividad de economías como la peruana?

Tu pregunta es la pregunta que nos estamos haciendo todos. ¿Cómo vamos a aplicar la Inteligencia Artificial en economías como las nuestras para poder dar este salto al desarrollo? Habla de economías que tienen características bien similares y que, al final, basan mucho de su desarrollo en los recursos naturales y en cómo pueden generar valor a estos recursos. Uno pensaría que la IA no tiene mucho que hacer en esto, pero yo creo que la Inteligencia Artificial es hoy día el factor más democrático que nos puede llevar al desarrollo.

— ¿De qué manera la IA puede llevarnos al desarrollo?

Hay muchas aplicaciones para la IA en todo lo que tiene que ver con procesos mineros, en la agricultura, en cómo gestionamos los recursos hídricos. En cosas que nos están preocupando en la economía y que, si las hacemos mejor, nos van a permitir una mayor producción y nos van a permitir crecer. Entonces, nuestros recursos humanos, nuestra gente, nuestra capital, se hacen más productivos en tareas que antes no podíamos hacer porque teníamos grandes barreras. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con desarrollo de software y creatividad. Todas estas cosas reducen sus barreras gracias a estas tecnologías: Mejoran la productividad en lo que somos buenos y arman cosas nuevas.

— ¿En cuánto podría acelerar la IA la productividad de las empresas para que las personas puedan concentrarse en otras tareas?

Hoy en día creo que nadie tiene la visión clara sobre eso. Hay distintos expertos que tienen distintas visiones. Por ejemplo, el Premio Nobel de Economía, Daron Acemoglu, dice que la Inteligencia Artificial es algo que nos va a ayudar, pero de acá a 10 años. Pero hay otros, como el Premio Nobel de Física, Geoffrey Hinton, quien dice que la IA nos va a ayudar ahora. De hecho, él te lleva a pensar en escenarios un poco más complejos para la IA. En las conversaciones que estamos teniendo con nuestros clientes y con los investigadores de BCG, creemos que será un proceso más intermedio.

— ¿Intermedio en qué sentido?

En el sentido de que la IA, por sí sola, no va a cambiar las cosas. Van a ser los humanos que están trabajando en esto los que van a generar estos saltos de productividad. Un estudio bien interesante que hicimos con personal interno de BCG, en conjunto con las universidades de Harvard y MTI, señala que las personas que tienen problemas creativos mejoran mucho más su productividad con la IA. Entonces, la pregunta es: ¿Cuál es el uso correcto de esta herramienta? ¿Y dónde puedo aplicarla para que tenga más beneficio?

— ¿Aparte del Chat GPT, que otras herramientas de IA se están utilizando o se pueden utilizar?

Hay un grupo de herramientas que son los Chatbots, que son muy buenos con la información, y por información hablo de textos, de imágenes y de música. Por ejemplo, tienes a Suno. A esta aplicación le puedes pedir una canción para el CADE que tenga ritmo Tecno, y no solamente te va a generar la música, sino que también te generará la letra. Pero esas herramientas tienen un límite, porque alucinan, es decir, que no todo lo que dicen es correcto. Para decir las cosas correctas, hay otras aplicaciones.

— ¿Qué aplicaciones dicen las cosas correctas?

Hay una herramienta de IA que se llama Perplexity. Es un buscador que sí te permite buscar fuentes y te lleva a cosas que son más reales. Otra aplicación es Jasper, la cual una herramienta de generación de marketing perfecta, pero no le pidas que te responda preguntas.

— ¿Cuán preparadas están economías como la peruana para adoptar estas herramientas?

Justo ahora estábamos mostrando los resultados de un estudio que hicimos, y que liberamos la semana pasada, respecto a que tan preparadas están las economías del mundo para enfrentarse a la IA. Y, básicamente, lo que analizamos fueron dos factores: que tan preparados están los países y cómo se afectan sus matrices económicas en función a la IA. Latinoamérica, allí, no se encuentra en el Bottom Tier (el 10% inferior), pero sí en el 40% de la mitad para abajo. Lo que no falta es, en primer lugar, el talento.

— ¿Falta talento para desarrollar la IA en América Latina?

Talento no implica tener gente que necesite crear estos modelos [de IA], pero sí gente que sepa preguntarles y que tengas razonamiento crítico para advertir si lo que la máquina le está respondiendo es cierto o no. Y comprender [las respuestas] en temas tan básicos como el inglés. El inglés, en nuestras economías, es una tarea pendiente que tenemos. Otro tema importante es la infraestructura, hablando precisamente del puerto de Chancay el nuevo Aeropuerto de Lima. Yo me pregunto: ¿Cuál es la inversión en infraestructura que vamos a tener que hacer para desarrollar una economía de Inteligencia Artificial en Latinoamérica? Allí ha otra tarea. Pero no todo es malo.

— ¿Qué cosas buenas respecto a la IA hay en el Perú?

Perú tiene cosas maravillosas. Tiene una estrategia de Inteligencia Artificial. Y cuando tu lees el manual de esa estrategia vas a encontrar que todas las cosas que yo te estoy diciendo ahora están allí. La pregunta es: ¿Cómo lo hacemos? Otra cosa que hay que hacer es colaborar entre la academia, la empresa y los gobiernos. Cuando ves economías que han logrado que estos tres puentes funcionen, es precioso.

— ¿La IA puede ayudar a potenciar las proyecciones positivas que se tienen a futuro en el Perú con el puerto de Chancay?

Los Data Center son clave. ¿Cómo podemos hacer para desarrollar una industria de Data Center más fuerte que nos permita tener capacidad de procesamiento barato y disponibilidad de datos rápido? Esa es una cosa que podíamos estar pensando como economía. En Chile se está empezando a trabajar en eso. Ya hay una estrategia de Data Center. Y ustedes tienen el puerto de Chancay el nuevo Aeropuerto. Estas cosas son complementarias. No son competitivas. Entonces, si yo genero esta infraestructura en Perú, la infraestructura de Data Center que hay en Chile va a generar valor para los dos.

— ¿Han estimado cuánto puede impactar la Inteligencia Artificial en la productividad de las empresas de los sectores económicos?

Yo creo que todavía estamos en el principio como para poder jugarnos a dar un número, pero si estamos viendo estos brotes verdes, estas mejoras de productividad. Mientras más ante saltemos en este tren que recién está partiendo, más adelante vamos a ir sentados en los vagones.