Esta semana se encuentra en Nueva York la delegación inPeru, organización encargada de impulsar las oportunidades de inversión peruanas en el extranjero. De hecho, uno de los principales objetivos de inPeru es comunicar a los distintos ‘stakeholders’ la situación real que enfrenta nuestro país.

Así lo vienen haciendo desde el último martes las distintas autoridades y representantes del sector privado en la plaza financiera estadounidense. Esta tarea ha tenido un grado adicional de dificultad, pues al inicio de la semana se concretó el (esperado) cambio en el Gabinete Ministerial del que se escuchaba y rumoreaba desde hace varias semanas. La ausencia de los titulares de sectores clave como el MEF y el Minem no pasó desapercibida. Sin embargo, advirtió Mercedes Araoz, líder de la delegación oficial de inPerú, los inversionistas en la plaza estadounidense entendieron que estas autoridades debían atender una crisis política en casa.

“Mi sensación es que no habido mayor molestia. Los inversionistas han tenido las conversaciones con el viceministro de Economía y han tenido la capacidad de hacerle preguntas directas, como el tema de la crisis de Petro-Perú”, comentó Araoz. Y es que la plaza newyorkina aloja a varios tenedores de bonos de la petrolera estatal preocupados por su situación. Araoz asegura que las autoridades peruanas presentes en estas reuniones -que incluyó la presencia Carlos González, viceministro de Economía-, aseguraron que no se darán recursos fiscales a la empresa pública, sino más bien garantías para controlar la situación que enfrenta la petrolera en el corto plazo. Un Decreto de Urgencia al respecto podría publicarse esta semana, mencionó Araoz.

“El ruido político felizmente se develó antes del mediodía de ayer (martes), lo que liberó cualquier duda. La preocupación política no estuvo presente en ninguna intervención en ninguna de las reuniones”, contó Juan Pichihua,superintendente del Mercado de Valores, miembro de la delegación peruana. Sí se conversó, sin embargo, sobre nuestras próximas elecciones en el 2026. Según Araoz, la orientación política del nuevo gobierno no es una preocupación -al menos no en este momento-, sino más bien el buen manejo fiscal y macroeconómico del país, así como la dispersión de los potenciales candidatos.

¿Preocupa el déficit fiscal? Cuando uno revisa este indicador a 12 meses, la cifra asusta, pero si se descompone de manera mensual, la situación muestra un mejor balance. Así lo explicó Pichihua. “El déficit es más alto en los primeros meses del año (…) Conforme avance el año, estaremos más cerca a la meta (de 2,8%). La respuesta convenció. Ya no se insistió en la posibilidad de tener un ‘downgrade’, explicó el superintendente del Mercado de Valores. “El comentario general se concentra en la fuerza macroeconómica. Sobre el déficit, vemos una situación privilegiada versus otros países”, resaltó Mandujano.

De hecho, durante una conferencia de prensa brindada hoy a los medios de prensa que acompañan el viaje, se aseguró también que el Gobierno ya viene trabajando con las calificadoras de riesgo.

Aunque el Perú puede ser considerado un ejemplo de que la política y la economía pueden ir por cuerdas separadas, la relación entre ambos espectros es y será vinculante. Es por eso que el sector privado continúa impulsando algunos cambios, como el mayor control de gasto por parte del Congreso, dijo Araoz.

“Tenedores de bonos soberanos están interesados en conocer las proyecciones de crecimiento del Perú y los proyectos de inversión. La situación fiscal amerita que en un futuro continúe la tendencia de emisión de bonos y eso es positivo en una economía como la nuestra”, sentenció Mandujano.

Las reuniones continuarán hasta mañana jueves en Nueva York, y sin duda, la intervención virtual -que no estaba en agenda hasta hoy- del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, fue una buena señal.

La receta para el crecimiento es conocida: inversión, inversión e inversión. Y es que solo así se puede trabajar en el fin último, el desarrollo.