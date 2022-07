La exportación de chullos peruanos al mundo sumó US$143.962 en los primeros cinco meses del año, reflejando un incremento de 13,9% en relación al similar periodo del año pasado cuando la cifra ascendió a US$126.396, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

El gremio destacó el buen desempeño de estos productos por sus hermosos colores y diseños, calidad de sus insumos y porque brinda abrigo incluso en los días más fríos, lo cual genera una alta demanda en los mercados internacionales.

El ranking de destinos lo lideró Estados Unidos con US$120.178, lo cual significó un crecimiento de 16,2% en comparación a enero-mayo del 2021 (US$104,444). Con ese monto concentró el 83% del total de los despachos.

Le siguieron Canadá con US$ 7.340, Reino Unido con US$ 4.415, Italia con US$ 2.774), Australia con US$ 2.260, entre otros de un total de 16 destinos. Esta prenda típica también llegó a países como China, Francia y Chile. Por menos de US$ 1.000 se enviaron a España, Hungría, Japón, Brasil, Ecuador, Noruega, El Salvador y Eslovaquia.

Las estadísticas del sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade refieren que Perú exportó chullos tejidos con fibra de alpaca, baby alpaca, lana de oveja e hilado acrílico, entre otros.

Las principales empresas que comercializaron esa prenda en el exterior son Altiplano Knits S.A.C., Asociación Arte Aymara, Baby Alpaca Cía. S.A.C., Exportadora y Negocios Bell S.A.C., Peruvian Sun S.A.C., Cllamalpaca S.A.C., Artes Creaciones Perú S.A.C., Classic Alpaca SAC, María Fashion E.I.R.L., Export Soñado E.I.R.L., entre otras.

Cabe señalar que los chullos fueron producidos en Arequipa, Puno, Lima, Cusco, Tacna, Junín, Áncash y el Callao.

