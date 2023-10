Claro registra la mayor velocidad en internet móvil en el Perú, de acuerdo a Ookla, que realiza pruebas de velocidad, tras presentar los resultados de su ‘speed score 2023′.

En conferencia de prensa, la compañía detalló que, en base a una comparación de 384.631 pruebas de usuarios de aplicaciones móviles realizada entre enero y junio de este año, la operadora Claro arrojó una velocidad de 30,67 megabytes por segundo (mbps), seguido por Entel (24,15 mbps), Movistar (20,42 mbps) y Bitel (17,79 mbps).

Lourenco Lanfranchi, director senior para América Latina de Ookla, señaló que en el liderazgo se mantiene Claro dado que la empresa de telecomunicaciones ha podido soportar los cambios como la evolución de tecnologías y servicios relacionados.

“Mantener el liderazgo con evolución de tecnología y de servicios es difícil. Los equipos tienen que estar actualizados en la evolución y nuevos procesos. Algo que se cambió con la pandemia es que todo es para ahora. La adaptabilidad es muy importante. [Con] cualquier cambio que se da, es importante que la red esté preparada para soportar nuevos cambios de usuarios, nuevos servicios. Es algo que Claro está soportando con toda la evolución”, expresó.

Asimismo, indicó que en el Perú se muestra una evolución de velocidad móvil empujado por la mencionada operadora de telecomunicaciones.

“Hay países donde todos los operadores entran [a empujar el crecimiento de velocidad], en el Perú no. Claro está empujando ello, pero si hacemos el análisis de evolución de velocidad sin Claro, los resultados son distintos”, indicó a El Comercio y señaló que este otro escenario contempla una evolución plana.

5G

¿Hay planes de avance del 5G para el país? Juan David Rodríguez, director de Tecnología de Claro Perú, sostuvo que Claro ha venido preparando una “red de transportes” que cuenta con funcionalidades tecnológicas para implementar el 5G, pero que están a la espera de tener el apoyo del Gobierno para lanzar concesiones del espectro radioeléctrico correspondiente.

“El espectro está en este momento muy limitado en el tema del 5G. Estamos usando lo que tenemos en este momento. Sabemos que hay usuarios con expectativas de 5G en lugares donde ahora no tenemos [esa tecnología], aunque no lo podemos ofrecer, porque no tenemos el espectro correspondiente. Vamos a ver de qué forma seguimos trabajando de la mano con el Gobierno para que se pueda asignar este espectro y poder seguir creciendo en la red de 5G”, sostuvo.

Tanto él como Lanfranchi recordaron que esta tecnología permite tener una menor latencia, una mayor velocidad, capacidad de conectar de forma masiva a millones de dispositivos móviles, así como tener una mejor consistencia de servicios.

Rodríguez sostuvo que los planes de Claro hacia el siguiente año es continuar mejorando la calidad de velocidad de internet en las zonas donde actualmente no es óptima.

“La zona de la costa es la que normalmente se favorece de los servicios [de internet], pero tenemos muchos lugares en la sierra y la selva donde la población está muy dispersa. Tenemos que encontrar formas de llevarles servicios a estas personas para que mejoren su calidad de vida”, reconoció.