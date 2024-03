El CEO regional para América Latina de Anglo American, Rubén Fernandes, manifestó al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, que para el 2024 la empresa tiene comprometidos US$ 524 millones en inversiones.

Fue durante la reunión que sostuvo con el titular del Minem en el marco de la Convención Minera Anual del Prospectors and Developers Association of Canada – PDAC 2024, encuentro en el que también informó que para los próximos años se invertirán US$ 1.000 millones adicionales.

Fernandes resaltó los proyectos Quellaveco en Perú y Minas-Rio en Chile; y acotó que, Quellaveco, Collahuasi y Bronces, son las minas más importantes en Sudamérica que maneja la empresa.

Mucho Mamani también se reunió con Giulio Bonifacio, presidente ejecutivo de Alta Copper, quien informó los avances de su proyecto Cañariaco en Lambayeque que incluyen el depósito Cañariaco Norte, el depósito Cañariaco Sur y el prospecto Quebrada Verde.

Del mismo modo, tuvo una cita con representantes del Fondo de Inversión Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), que gestiona inversiones en diversas regiones y que, según el Minem, ahora muestra interés en apostar por el Perú para financiar proyectos energéticos.

Otro de los momentos importantes dentro de la agenda en Canadá del titular del Minem, fue el encuentro que sostuvo con representantes de la embajada de la India, quienes mostraron interés en la explotación de minerales críticos y recordaron que empresas de su país operan en Perú desde el 2015, por lo que plantearon suscribir un acuerdo de gobierno a gobierno para alcanzar objetivos y beneficios para ambos países.