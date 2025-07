La Fed y la Inflación

Los mercados financieros cerraron el viernes 27 de junio al alza y tomado riesgo después que altos funcionarios de EE. UU. y China confirmaran el jueves por la noche un marco comercial que consolida las recientes negociaciones en Londres y Ginebra. La presión vendedora en el mercado de bonos del Tesoro había sido modesta hasta el momento, impulsando los rendimientos algunos puntos básicos desde los mínimos del jueves. Sin embargo, la tendencia a corto plazo del rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era a la baja. Los rendimientos de todos los vencimientos de los bonos del Tesoro a lo largo de la curva de rendimiento, excepto el rendimiento regulado por la Fed, estaban bajando. Los inversores en bonos daban luz verde a la Fed para bajar las tasas, posiblemente incluso en julio.

El jueves 3 de julio, los mercados financieros estadounidenses cerraron temprano a la 1:00 p.m. en Nueva York, anticipando el Día de la Independencia, que es feriado nacional. Ese mismo día, el Departamento de Trabajo informó que se crearon 147.000 puestos de trabajo en junio, lo que redujo la tasa de desempleo al 4,1 % desde el 4,2 % del mes anterior. La mayoría de los economistas esperaban un aumento de 110.000 empleos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron, ya que los inversores anticiparon que la fortaleza del mercado laboral impediría que la Fed bajara los tipos de interés en julio. Esto fue lo contrario de lo que ocurrió la semana anterior. Sin embargo, esta fue una semana corta, y la sesión del jueves fue breve, con poca participación. Queda por ver cómo reaccionarán los inversores en bonos la próxima semana.

El mercado bursátil está alcanzando máximos históricos. En los últimos meses, Estados Unidos ha demostrado su dominio económico al lograr que sus socios comerciales se alineen con dicho país. Recientemente, el país también ha demostrado su superioridad tecnológica y militar, transformando el orden mundial no solo en comercio, sino también como superpotencia. Además, ha actuado como pacificador, manteniendo la dignidad del pueblo iraní ofreciendo apoyo a través del comercio global. Todas estas son señales positivas para los mercados financieros internacionales. El mensaje es claro: no habrá guerras a largo plazo, pero las malas conductas serán severamente castigadas para mantener la paz.

El esfuerzo estadounidense como pacificador me recuerda una historia real. En mis años de estudios secundario asistí a un colegio de varones donde el director, un caballero de unos sesenta y cinco años con un humor mordaz y sin hijos, era extremadamente justo y equitativo. Guardaba dos pares de guantes de boxeo en su despacho. Cuando una pelea entre dos estudiantes era inevitable, en lugar de ignorarla y dejar que sucediera en un lugar oculto y sin supervisión, llevaba a ambos estudiantes a su aula, movía los pupitres para hacer espacio y dejaba que los compañeros de clase sirvieran de espectadores. Aunque en aquel momento parecía más larga, la mayoría de las peleas no duraban más de unos minutos, y a veces se intercambiaban varios y duros golpes siempre con guantes de boxeo. Sin embargo, nadie salía herido porque el director actuaba como árbitro, manteniendo a ambos boxeadores alineados, justos y equilibrados. Lo más interesante era que, tras una pelea de caballeros, los dos estudiantes implicados normalmente no volvían a pelear. Si mal no recuerdo, la mayoría se hicieron amigos, tal vez como Estados Unidos e Inglaterra, o más recientemente, Estados Unidos y Japón.

No sé si Israel e Irán correrán la misma suerte, pero estoy bastante seguro que si se produce otro encuentro, el precio del petróleo no se verá afectado. Todos los países árabes de la región se han comprometido a aumentar la producción de petróleo, realizando importantes inversiones de capital en la economía estadounidense, y no brindarán apoyo militar al régimen iraní. También dudo que se le permita alguna vez cerrar el Estrecho de Ormuz.

En resumen: la inflación del PCE aumentó solo un 0,136 % en mayo. El informe del viernes 27 de junio mostró una inflación subyacente ligeramente superior a la esperada, según los datos del CPI y el PPI, pero no lo suficiente como para generar preocupación. La política de la Reserva Federal busca prevenir el peor escenario de inflación, no el escenario base. Mientras tanto, como se muestra en el gráfico del consumo real, la moderación de la Reserva Federal está teniendo un duro impacto económico. El gasto real del consumidor ha disminuido en tres de los primeros cinco meses de este año. Como explicó el presidente Powell, los miembros del FOMC están confundidos por un entorno de pronóstico inusualmente poco claro y dudan en confiar demasiado en datos retrospectivos. Sin embargo, actualmente la política de la Fed podría ser más restrictiva de lo necesario, independientemente de la solidez de la fuerza laboral. El informe del viernes reforzó los argumentos a favor de la flexibilización monetaria. Casualmente, el sector de consumo discrecional (XLY), que representa dos tercios de la economía estadounidense, muestra escasas señales de momentum, a pesar de su reciente escalada. Además, en lo que va del año, XLY es el sector con peor desempeño del S&P 500, con una rentabilidad del -0,92 %. Los consumidores están sintiendo la presión.

Como se mencionó en artículos anteriores, el segundo trimestre fue alcista para el mercado bursátil, con un crecimiento del PIB y una aceleración simultánea de la inflación. Nuestro pronóstico para el tercer trimestre sigue siendo alcista, pero es probable que sea más volátil si nuestra proyección resulta correcta. Anticipamos una desaceleración del crecimiento del PIB (como se mencionó en el comentario anterior sobre XLY y el Consumo Personal Real, a menos que la Fed actúe con rapidez) y una ligera recuperación de la inflación, a medida que los precios de las materias primas comienzan a subir.

La siguiente tabla muestra el comportamiento desde que comenzó el año del S&P 500, el Nasdaq 100, el Sector de Servicios de Comunicación (XLC) y el Sector Tecnológico (XLK). Las empresas de estos índices y ETF tienen una amplia exposición a los mercados internacionales, lo que las hace menos vulnerables a las fluctuaciones de la economía estadounidense. Estas rupturas al alza contrastan con el rendimiento rezagado del S&P 400 de mediana capitalización ($MID), el índice Dow de Transporte ($TRAN), el Russell 2000 de pequeña capitalización (IWM) y el Sector de Consumo Discrecional (XLY). La mayoría de los componentes de estos índices están más estrechamente vinculados a la economía estadounidense. Una buena tabla de datos no necesita explicación. El comportamiento de la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro, que se comprimía (veremos cómo reacciona la próxima semana), y el bajo rendimiento de los índices que se muestran a continuación sugieren que los inversores están más preocupados por la economía estadounidense que por la mundial. Cabe recordar que la mayoría de los bancos centrales ya han bajado sus tipos de interés, algunos en varias ocasiones, lo que ha impulsado el crecimiento mundial, mientras que la Reserva Federal mantiene una política restrictiva.

Conclusión: El S&P 500 y el Nasdaq presentan tendencias alcistas. Las empresas de mediana y pequeña capitalización han tenido un excelente rendimiento durante esta corta semana. Se está produciendo una rotación de capital hacia materias primas, finanzas (incluidos los bancos regionales), plata y energía. El sector de consumo discrecional se está quedando atrás, pero la volatilidad (VIX) está disminuyendo y desacelerándose.

Prevemos que la economía estadounidense se mantendrá en la Fase II, donde el PIB y la inflación se aceleran simultáneamente. Incluso si la Reserva Federal no baja los tipos de interés, creemos que este mercado alcista será difícil de detener a corto plazo. Es probable que la volatilidad aumente si la economía estadounidense, la mundial o ambas entran en la Fase III del ciclo económico. La Fase III ocurre cuando la inflación se acelera y el crecimiento del PIB se desacelera. Sin embargo, el mercado bursátil no colapsa durante la Fase III. Anticipamos retrocesos, pero dudamos que el S&P 500 alcance los mínimos de abril en el futuro próximo. Sin embargo, si estamos en lo cierto, ajustar las posiciones en función de su peso, beta y sensibilidad a la inflación será esencial para gestionar el riesgo de forma eficaz y, al mismo tiempo, reposicionarse en función de señales cuantitativas incrementales del mercado.