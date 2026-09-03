El dólar cerró la jornada en Perú en S/3,36, con un retroceso de 0.09%, en línea con la caída de 0.64% registrada por la divisa estadounidense a nivel global. El movimiento estuvo marcado principalmente por una menor expectativa de un alza de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en septiembre.

“Los mercados reaccionaron a los comentarios de Christopher Waller, quien señaló que estaría dispuesto a mantener las tasas sin cambios si la inflación continúa moderándose. Esto redujo las expectativas de una subida de tasas en septiembre y presionó a la baja los rendimientos de los bonos del Tesoro y al dólar. En este contexto, el yen mostró una mayor fortaleza ante las expectativas de nuevas alzas de tasas por parte del Banco de Japón”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En el mercado internacional, el petróleo retomó su avance hacia el cierre de la sesión y subió más de 1.8%, con el Brent alcanzando los US$ 97.39 por barril. En Perú, el volumen negociado fue de US$ 184.8 millones, ligeramente por debajo del promedio diario de esta semana, en una jornada con flujos mixtos de los fondos de pensiones, demanda de inversionistas extranjeros y oferta corporativa local.

“En el plano local, el BCRP no renovó los S/ 126 millones en Swaps Cambiarios de Venta que vencían durante la jornada. Por otro lado, el avance de los metales brindó soporte a las monedas de la región, con el cobre subiendo 1.05% y el oro 2.07%”, agregó Huayta.