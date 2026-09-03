Dólar BCV: consulta la cotización de hoy
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Por Redacción EC

El dólar cerró la jornada en Perú en S/3,36, con un retroceso de 0.09%, en línea con la caída de 0.64% registrada por la divisa estadounidense a nivel global. El movimiento estuvo marcado principalmente por una menor expectativa de un alza de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en septiembre.

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