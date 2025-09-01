El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ratificó su independencia técnica y su compromiso con la estabilidad macroeconómica del país, sustentada en una política fiscal prudente y disciplinada.

En ese sentido, indicaron que las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026–2029 han sido elaboradas con criterios técnicos y conservadores, incorporando supuestos más cautelosos que los del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el crecimiento global, de Estados Unidos y de China.

De esta manera, a julio de 2025 el déficit fiscal acumulado se situó en 2,6% del PBI, con la proyección de cerrar el año en 2,2%, en cumplimiento estricto de la regla fiscal. La deuda pública bruta se mantiene en torno a 32,1 % del PBI, mientras que las reservas internacionales netas representan cerca del 27% del PBI. Asimismo, la inflación de agosto se ubicó en 1,1 % y el riesgo país permanece por debajo del promedio regional.

También, se indicó que el Perú mantiene el grado de inversión con perspectiva estable, que fue otorgado por las agencias calificadoras internacionales: Fitch, Standard & Poor’s y Moody’s.

“Esta calificación evidencia la confianza de los mercados financieros en la solidez macroeconómica del país, que asegura estabilidad, previsibilidad y un entorno propicio para atraer inversiones, incluso en un contexto internacional de elevada incertidumbre”, explicó el MEF.

En el primer semestre de 2025, según el BCRP, el PBI creció 3,4% impulsado por un gasto privado dinámico. Además, las expectativas empresariales a 12 meses se mantienen en el tramo optimista, lo que confirmó que la trayectoria de crecimiento prevista por el MEF es sostenible y que no anticipan impactos significativos del ciclo electoral 2026 sobre la inversión o la actividad económica.

Además, remarcaron que el Proyecto de Presupuesto 2026 es el más conservador de los últimos 17 años, con un incremento de solo 2,3% respecto al presupuesto de este año, consistente con la evolución de los ingresos del Gobierno, prevista para el 2026.

Asimismo, el MEF recordó que, si bien la política fiscal del país es sólida, enfrenta riesgos derivados de eventuales iniciativas legislativas que reduzcan ingresos (como exoneraciones o beneficios tributarios) o que incrementen gastos permanentes (como nombramientos o aumentos salariales sin sustento técnico).

Recalcaron que mantener la disciplina y el criterio técnico en la toma de decisiones resulta esencial para proteger la sostenibilidad fiscal y el crecimiento económico del país.