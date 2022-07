Brutal primer semestre del S&P 500 incide poco en el futuro

El S&P 500 sufrió su peor primer semestre desde 1970. Pero su funesto desempeño no es una señal de lo que está por venir.

Eso es según un análisis de S&P Dow Jones Indices que indica que, históricamente, ha habido poca o ninguna correlación entre el desempeño del índice en el primer semestre y en el segundo de un año.

El S&P 500 perdió un 21% en el primer semestre de 1970, durante un período de alta inflación con el que se ha comparado el entorno actual, y aumentó un 27% durante los últimos seis meses de ese año. En 2020, cayó un 4% en el primer semestre y se disparó un 21% en el segundo semestre del año.

El S&P 500 sufrió su peor primer semestre desde 1970. Pero su funesto desempeño no es una señal de lo que está por venir.

Eso no significa que haya pasado el peligro. Cómo se desarrolle el segundo semestre sigue siendo como lanzar una moneda al aire. Desde 1957, en los años en que el S&P 500 tuvo un primer semestre negativo, el índice de referencia registró una segunda mitad de año negativa alrededor del 50% de las veces, dijo Anu Ganti, directora sénior de estrategia de inversión en índices de S&P Dow Jones.

“Es muy difícil saber o predecir lo que va a suceder basándose en desempeños anteriores”, indicó.

Las probabilidades para el resto de 2022 parecen buenas debido a que el mercado ya descontó la posibilidad de una recesión leve, dijo Brent Schutte, director de inversiones de Northwestern Mutual Wealth Management.

“Creo que el temor es que esta vez el período sea como en la década de 1970, es decir, que la demanda caiga, pero la inflación no caiga con ella”, sostuvo. “Eso significaría que la Fed tendría que seguir elevando las tasas, lo que provocaría una recesión más aguda. Eso no es lo que veo que sucederá”.

Esta vez, la inflación se desacelerará junto con la demanda, creando un escenario para un mercado de valores positivo, dijo.

Ya hay señales de un enfriamiento de la inflación, ya que el índice de precios de gastos de consumo personal de mayo, que la Reserva Federal utiliza para su meta inflacionaria, aumentó menos de lo esperado.

“No me sorprende que no haya una correlación entre el pasado y el futuro”, señaló Schutte. “Nunca he encontrado una manera de ganar dinero mirando por el espejo retrovisor”.