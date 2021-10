Conforme a los criterios de Saber más

El dólar subió el martes por cuarta jornada consecutiva y anotó su mayor valor en dos semanas en la plaza cambiaria ante la demanda de divisas de los inversionistas y pese a la intervención del Banco Central de Reserva (BCR), mientras que la divisa estadounidense operaba estable a nivel global en medio de las expectativas por las decisiones que puedan tomar los bancos centrales.

Al término de las operaciones, el precio del dólar se situó en S/ 3,9880 en el mercado interbancario, su mayor nivel desde el pasado 12 de octubre cuando el valor del billete verde fue de S/ 4,039. Con respecto del cierre del lunes, la divisa estadounidense registró una subida diaria de 0,36%, según datos del BCR.

El dólar inició la jornada con una tendencia al alza y tocó los S/ 3,9974, pero luego retrocedió ante el flujo de oferta de divisas. Para contener el avance del billete verde, el BCR salió a colocar repos para proveer dólares por US$ 200 millones y swaps cambiarios y de tasas de interés por un total de S/ 474,9 millones en tres subastas.

También vendió directamente US$ 108 millones en el mercado interbancario. Con esto, el instituto emisor acumula ventas por US$ 644 millones en octubre y US$ 9.890 millones en el año.

#BCRP: Información de Mercados Cambiario y Monetario a las 13:30 horas. pic.twitter.com/hqyQURymvD — Banco Central de Reserva del Perú - BCRP (@bcrpoficial) October 26, 2021

Operadores informaron que el avance del dólar en los últimos días se da por la demanda de dólares entre los inversionistas porque empieza a agotarse el efecto favorable de los cambios en el Gabinete Ministerial y nuevamente el ruido político genera incertidumbre.

“Aún está pendiente el voto de confianza en el Congreso, y a eso se suma las recientes declaraciones del presidente Pedro Castillo sobre la estatización de Camisea. Ante un renovado escenario de incertidumbre, los agentes prefieren tener más dólares”, dijo un operador.

A nivel global, el dólar operaba en un estrecho rango el martes mientras que los inversionistas esperaban noticias de banqueros centrales en los próximos días que podrían generar volatilidad en los mercados cambiarios.

El índice dólar se mantenía estable a 93.833 unidades, según datos de Reuters. Analistas dijeron que podría permanecer en ese nivel en medio de una serie de reuniones del banco central y datos económicos que podrían cambiar las opiniones sobre las tasas de interés, la inflación y el crecimiento.

Con el resultado de la jornada, el dólar acumula una ganancia de 10,20% frente al sol en lo que va del 2021, tras cerrar en S/ 3,619 el año pasado.

