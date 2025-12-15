El dólar cotizó a la baja esta mañana en el mercado cambiario chileno tras la victoria de José Antonio Kast sobre Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial.

De esta manera, el dólar cedía US$4,19, quedando en US$906,51 para la venta y US$906,03 para la compra mirando de cerca los US$900 y cotizando en su menor nivel desde octubre del año pasado, hace más de un año.

“La reacción inicial del mercado cambiario fue moderada, reflejando una reducción parcial de la primera por incertidumbre política, aunque todavía condicionada por factores externos que favorecen al peso chileno”, señaló Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

Por otro lado, el cobre subió 1,11% en la Bolsa de Metales de Londres hasta los US$5,3 por libra. Sepúlveda añadió que el metal se viene recuperando de una fuerte caída del viernes.

“La leve caída del dólar en Chile se explica por el mayor impulso del cobre, la debilidad internacional del dólar y una reacción electoral que el mercado interpreta como relativamente ordenada. Para el día, el tipo de cambio podría fluctuar en un rango entre US$900 y US$914, con episodios de mayor volatilidad asociados a ajustes de posiciones tras los comicios y a la espera de cifras económicas decisivas desde Estados Unidos”, agregó el jefe de Admirals Latinoamérica.

Por otra parte, Diego Montalbetti, analista de mercados de Capitaria, señaló que “en la agenda del día, el mercado estará atento a las declaraciones de John Williams, miembro de la Reserva Federal, que podrían influir en las expectativas de política monetaria, y a nivel local a la publicación de indicadores de coyuntura y mercado de valores del Banco Central, con impacto esperado bajo a moderado”.