El dólar subió a otro récord después de que la Casa Blanca habló sobre la posibilidad de debilitar la moneda, mientras que los bonos del Reino Unido subieron después de que el Banco de Inglaterra (BOE por sus siglas en inglés) dijera que compraría bonos del gobierno a largo plazo en las cantidades necesarias para restablecer el orden en el mercado.

El rendimiento de los gilts (valores de máxima solvencia que son equiparables al oro) a 30 años se desplomó al máximo en los datos que se remontan a 1996, borrando un salto anterior al más alto desde 1998. La libra se recuperó inicialmente antes de retroceder en medio de las crecientes críticas mundiales al histórico plan de reducción de impuestos de la primera ministra Liz Truss. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez años se revirtieron a la baja después de haber alcanzado su nivel más alto desde 2008.

Los futuros estadounidenses cayeron y las acciones europeas extendieron sus caídas, ya que los estrategas de Citigroup Inc. dijeron que los inversores están abandonando esa región a niveles vistos por última vez durante la crisis de deuda de la zona euro. Las acciones asiáticas también cayeron.

Las acciones de atención médica subieron después de que Eisai Co. y su socio Biogen Inc. dijeron que su fármaco desaceleró significativamente la enfermedad de Alzheimer, mientras que las mineras tuvieron un desempeño inferior debido a que la fortaleza del dólar y las preocupaciones sobre la demanda de materias primas llevaron los precios de las materias primas al nivel más bajo desde enero. Apple Inc. cayó en las operaciones previas a la comercialización después de un informe de que desechó los planes para aumentar la producción de iPhone.

Mientras tanto, los precios del gas natural en Europa aumentaron después de que Rusia dijera que podría cortar el suministro a través de Ucrania y la Armada alemana fuera desplegada para investigar el presunto sabotaje de los oleoductos Nord Stream. Putin se movió para anexar una gran parte del territorio ucraniano en medio de una serie de reveses militares en su invasión de siete meses.

La decisión del BOE de anunciar compras ilimitadas e inmediatas de bonos a largo plazo se debió a los temores de que las llamadas de garantía tan pronto como el miércoles por la tarde pudieran desencadenar una nueva caída de los gilts, según una persona familiarizada con la toma de decisiones de los responsables políticos.

El BOE dijo que las compras serán de hasta £5 mil millones por operación y que está listo para comprar gilts convencionales con un vencimiento residual de más de 20 años en el mercado secundario. También pospondrá el comienzo de sus ventas de bonos de ajuste cuantitativo, que comenzarán el lunes.

Anteriormente, el Fondo Monetario Internacional calificó los recortes de impuestos no financiados como excesivos y necesitados de revisión, mientras que Moody’s Investors Service advirtió que corre el riesgo de causar un daño duradero a la asequibilidad de la deuda de la nación. Mohamed El-Erian, principal asesor económico de Allianz SE, dijo que significa que el Banco de Inglaterra deberá aumentar las tasas de interés en al menos 100 puntos básicos en su próxima reunión del 3 de noviembre.

El repunte del dólar trajo pérdidas a otras monedas, incluido el euro y el yuan nacional , que cayeron a su nivel más débil desde 2008. Un organismo regulador guiado por el Banco Popular de China instó a los bancos a proteger la autoridad de la fijación del yuan.

El yen se mantuvo cerca de los niveles que provocaron la intervención de Japón, lo que generó especulaciones de que podría intervenir aún más, potencialmente financiado por las ventas de bonos del Tesoro.

“El hecho de que tengamos un aumento tan fuerte en los rendimientos de EE. UU. está atrayendo flujos hacia el dólar estadounidense”, dijo Nanette Hechler-Fayd’herbe, directora de inversiones de gestión de riqueza internacional de Credit Suisse Group AG. “Mientras la política monetaria y fiscal en todo el mundo realmente no venga a fortalecer sus propias monedas, deberíamos anticipar un dólar muy fuerte”.

Además de las preocupaciones, el presidente ejecutivo de Deutsche Bank AG, Christian Sewing, predijo una severa desaceleración en la región de origen del prestamista y dijo que la volatilidad de los mercados continuará por otro año a medida que los bancos centrales ajusten las tasas para combatir la inflación.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde , dijo que los costos de los préstamos aumentarán en las próximas “varias reuniones”, y varios miembros del Consejo de Gobierno están a favor de un aumento de 75 puntos básicos en octubre.

En otras noticias, el huracán Ian ganó fuerza rápidamente, con vientos a solo 2 mph de alcanzar una fuerza de categoría 5, la categoría más poderosa para una tormenta en la escala Saffir-Simpson, según el Centro Nacional de Huracanes.

Eventos clave de esta semana:

Mary Daly, Raphael Bostic y Charles Evans de la Fed hablan en eventos el miércoles

Confianza económica de la zona euro, confianza del consumidor, IPC de Alemania, jueves

Solicitudes iniciales de desempleo de EE. UU., PIB, jueves

Loretta Mester de la Fed y Mary Daly hablan en eventos el jueves

PMI de China, viernes

IPC zona euro, desempleo, viernes

Ingresos del consumidor de EE. UU., sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes

Lael Brainard y John Williams de la Fed hablan el viernes