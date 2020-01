Los precios del oro bajaban este jueves y se consolidaban cerca de los US$ 1.550 por onza mientras los inversores aguardaban la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), aunque la creciente preocupación por el brote de un nuevo virus en China contenía el declive.

El banco central de la zona euro emitirá su comunicado de política monetaria a las 1245 GMT.

El oro al contado bajaba 0,2% a US$ 1.556,20 la onza a las 0855 GMT. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos perdían 0,1% a US$ 1.555,90 la onza.

Con casi 600 casos confirmados y 17 muertes en China debido a una nueva cepa de coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidirá el jueves si declarar o no una emergencia sanitaria internacional.

“Parece que el mercado realmente no tiene el ímpetu para adoptar una tendencia clara, ni siquiera el brote de coronavirus está siendo un factor de peso”, dijo Ilya Spivak, estratega senior de mercados cambiarios en DailyFx.

El oro es considerado un activo de refugio en momentos de incertidumbre política y económica.

Los operadores siguen en alerta ante la propagación del virus en momentos en que China se apresta a celebrar el Año Nuevo Lunar, un periodo ajetreado de viajes y que suele elevar la demanda de oro en la región.

El mercado también tiene en su radar la reunión del BCE, ya que se espera que la presidenta del organismo, Christine Lagarde, lance una extensa revisión de las políticas del banco central que podría redefinir sus principales objetivos.

Entre otros metales preciosos, el paladio subía 1,1% a US$ 2.499,70 la onza; mientras que la plata perdía 0,5% a US$ 17,72 la onza y el platino cedía 0,4% a US$ 1.007,79 la onza.