Este jueves 04 de diciembre, en la apertura, la cotización del dólar tuvo un descenso, en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la senda de política monetaria de la Reserva Federal tras la reapertura del Gobierno de Estados Unidos e inició la jornada con S/3,358 por dólar. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3,363 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

No obstante, se mantiene su tendencia a estar por debajo de S/3,50 como no ocurría desde hace cinco años.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

De hecho, ayer la cotización del dólar alcanzó uno de sus nivel más bajos de este último quinquenio al cerrar en S/3,36., según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). La semana pasada el tipo de cambio cerró en S/3,365 y esta semana la tendencia ha mantenido esa misma curva.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 10,58% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3,761.

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/3,355 y se vende a S/ 3,375, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3,365 a la compra y S/ 3,374 a la venta.

La baja del dólar en el Perú responde principalmente a factores externos vinculados a la política monetaria de Estados Unidos, explica el economista González Izquierdo. Foto: Freepik.

El Euro, por su parte, hoy cotizó en S/3,925. En tanto, en base a las cifras del BCR, la moneda sufrió una ligera caída del S/ 3,900 reportado en la jornada anterior, aunque sigue por debajo de la barrera de los S/ 4. Así, la variación porcentual de la divisa europea es de -0,31% en el último año.