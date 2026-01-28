Wall Street cierra mixto tras decisión de Fed

Wall Street cerró mixto este miércoles y el selectivo S&P 500, el índice de los 500 gigantes estadounidenses en bolsa, rozó la barrera récord de los 7.000 puntos después de que la Reserva Federal (Fed) mantuviera las tasas de interés sin cambios.

Al cierre del parqué neoyorquino, su principal indicador, el Dow Jones, subió ligeramente un 0,02%, hasta los 49.015 enteros; el selectivo S&P 500 bajó un 0,01 %, hasta 6.978 puntos; y el Nasdaq creció 0,17%, hasta 23.857 unidades.

La jornada estuvo marcada por los datos del S&P 500 después de que superara los 7.000 puntos por primera vez en la historia, impulsado por la apuesta por la inteligencia artificial (IA) y las fuertes expectativas de las tecnológicas.

Sin embargo, acabó la jornada un poco por debajo de esa barrera. La Fed anunció este miércoles que mantiene las tasas de interés sin cambios, en un rango entre el 3,5% y el 3,75%, a pesar de las presiones del presidente, Donald Trump.

La primera decisión del banco central llegó como se esperaba después de haber rebajado los tipos en un cuarto de punto en su anterior reunión de diciembre.

En otros mercados, el oro registró un nuevo máximo por encima de los 5.390 dólares la onza después del anuncio de la Fed, mientras que el dólar repunta tras caer ayer hasta 93,58 unidades, su nivel más bajo en cuatro años, situándose a las 16:00 horas (21:00 GMT) en 96,38 puntos.

Al margen, las aseguradoras médicas se recuperaron después de desplomarse, durante la pasada jornada, tras conocerse que la Administración de Trump propone mantener casi sin cambios las tarifas que paga Medicare, el programa federal del seguro médico, en 2027.

Las acciones de UnitedHealth Group, la aseguradora con mayor número de afiliados al programa federal, subieron un 4,01% al cierre de la Bolsa tras caer casi un 20 % el martes.

Los gigantes tecnológicos Meta y Microsoft darán a conocer los datos trimestrales tras el cierre del parqué.