Un avance del 48% ha tenido la adjudicación de APP y proyectos activos este 2024, cuya meta es de US$ 8 mil millones y, a la fecha, llega a los US$ 3.800 millones, señaló Juan Pichihua, superintendente del Mercado de Valores, durante su participación del panel “Perspectivas económicas y la inversión peruana”, del evento “Perú CEOS & Leaders Sustainable Companies Summit 2024″, organizado por El Dorado Investments.

Según Pichihua, en el segundo y tercer trimestre del año se adjudicarán US$ 3,4 mil millones entre la Longitudinal de la Sierra (US$ 1,2 mil millones) y el Tren Huancayo - Huancavelica (US$ 394 millones).

El casi 50% adjudicado en marzo y abril fue el Terminal Portuario San Juan de Marcona (US$ 405 millones) y el Anillo Vial Periférico (US$ 3,4 mil millones).

“Hay espacio para empujar el acelerador y muchas de las decisiones dependen de inversiones que se tienen que realizar en el mediano y largo plazo el Puerto de Chancay, el Aeropuerto Jorge Chávez. Está habiendo una oportunidad inmensa de crecimiento, pero hemos visto hay una carencia de infraestructura terrible”, afirmó.

Según Pichihua, si bien desde el Gobierno se debe ser responsable y trabajar en la consolidación fiscal, existe suficiente espacio para que puedan tomar un rol activo.