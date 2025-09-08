La alianza integra la infraestructura minorista y tecnológica de Amazon con la red logística de Rappi.

Amazon adquirió una participación en la empresa colombiana de reparto Rappi. Esta alianza estratégica integra infraestructura minorista y tecnología del gigante del comercio electrónico, sostuvo Bloomberg Línea.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

PUEDES VER: Derrumbe de acciones tras revés electoral de Milei en Argentina



De acuerdo con el medio, obtener acceso a la red logística de Rappi podría ayudar a Amazon a competir con Mercado Libre Inc. Para Rappi, esta alianza supone el respaldo del mayor minorista en línea de Norteamérica y la oportunidad de aprovechar sus redes logísticas y de computación en la nube.

La inversión inicial, un pagaré convertible de US$25 millones, según una persona familiarizada con la transacción. es pequeña para Amazon, sin embargo, el acuerdo otorga a la compañía con sede en Seattle, el derecho a comprar hasta el 12% de Rappi mediante ‘warrants’ si se cumplen ciertos plazos.

En los últimos años, Amazon se ha acostumbrado a utilizar warranst para realizar inversiones directas en socios, como aerolíneas, un distribuidor de comestibles y fabricantes de productos electrónicos, con el objetivo de obtener una mayor participación en las ganancias si el negocio de Amazon impulsa la fortuna de su socio.

La inversión de Amazon en Rappi fortalece los vínculos comerciales existentes. Rappi es cliente de Amazon Web Services, el proveedor de servicios en la nube. En México, Amazon ofrece a los miembros de su programa Prime un año de envío gratis a través de Rappi.

Asimismo, Rappi cuenta con el respaldo de una serie de inversores de renombre como SoftBank Group Corp, Sequoia, Capital y T. Rowe PRICE.