Netflix refinanció parte de un préstamo puente de US$59.000 millones para respaldar su posible adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD), informó Bloomberg.

De esta manera, la compañía de streaming obtuvo una línea de crédito renovable de US$5.000 millones y dos préstamos a plazo de US$10.000 millones de disposición diferida para refinanciar parte de la línea de crédito puente que suscribió para su oferta por Warner Bros, según una presentación realizada este lunes.

Well Fargo & CO., BNP Paribas SA y HSBC Holding Plc se encuentran entre los bancos que proporcionaron a Netflix el préstamo puente no garantizado.

Este tipo de préstamos cubren déficits de financiación inmediatos y suelen ser utilizados por empresas que preparan ofertas de compra. Suelen sustituirse semanas o meses después por una deuda más permanente y barata.

En el caso del gigante del streaming, la empresa tiene previsto acudir a los mercados de capitales para reducir aún más su crédito puente y ampliar los vencimientos de su deuda. De concretarlo es probable que la deuda reciba la calificación de grado de inversión, ya que Netflix tiene una calificación de deuda A3 por Moody ‘s Ratings y A por S&P Global Ratings.

Cabe recordar que Netflix llegó a un acuerdo a principios de diciembre que valora el estudio de Warner Bros. y los activos de streaming en US$82.700 millones. Paramount Skydance Corp (PSKY) lanzó posteriormente una oferta de adquisición hostil, lo que originó una guerra de ofertas. Las ofertas rivales conllevan acuerdos de deuda multimillonarios que figuran entre los mayores de la última década.