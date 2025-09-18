Nvidia invertirá US$5.000 millones en acciones comunes de Intel a un precio de compra de 23,28 dólares por acción. (Foto: AFP)
/ I-HWA CHENG
Agencia AFP
Agencia AFP

Nvidia invertirá US$5.000 millones en Intel
El gigante de los microchips invertirá 5.000 millones de dólares en su competidor Intel en proyectos conjuntos, informaron las dos compañías en un comunicado el jueves.

El acuerdo determina que las firmas desarrollarán productos para data centers y PCs, en un contexto de alta demanda de chips de alta performance por el boom de la inteligencia artificial.

Los chips de Nvidia conocidos como GPUs son muy demandados por parte de gigantes tecnológicos que construyen centros de datos para aplicaciones de inteligencia artificial.

Juntos expandiremos nuestros ecosistemas y sentaremos las bases para la próxima era de la informática”, expresó el fundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang.

Nvidia invertirá US$5.000 millones en acciones comunes de Intel a un precio de compra de 23,28 dólares por acción. La inversión está sujeta a condiciones de cierre, incluidas las aprobaciones regulatorias requeridas, según las dos empresas.

