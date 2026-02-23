En cada elección presidencial vuelve la misma pregunta: ¿quién será el “caudillo” de turno, elegido democráticamente, que conducirá el destino del Perú durante los próximos cinco años? En el extremo, la disyuntiva suele ser clara. ¿Será alguien que profundice el intervencionismo estatal desmesurado en nombre de una justicia social supuestamente necesaria para corregir desequilibrios atribuidos al modelo estigmatizado del libre mercado, sin medir los efectos adversos que ello genera? ¿O será, por el contrario, un gobernante que comprenda que los países que más bienestar han alcanzado son aquellos con gobiernos limitados a un rol subsidiario, que promueven la iniciativa privada y la innovación empresarial sin imponer trabas burocráticas innecesarias?

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Camino a las Elecciones
Opinión

Camino a las Elecciones

BCR, muy bien; MEF, más o menos
Opinión

BCR, muy bien; MEF, más o menos

Perdidos en campaña
Opinión

Perdidos en campaña

Cajamarca, el gigante dormido del norte
Opinión

Cajamarca, el gigante dormido del norte