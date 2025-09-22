El comercio digital del futuro: todo en un solo lugar

En los últimos años, la tecnología ha cambiado por completo la forma en que compramos. Si antes salir de casa y recorrer las tiendas era la costumbre, hoy los marketplace y las plataformas digitales nos permiten comparar, elegir y recibir productos sin salir de casa, y mejor aún con entregas en cuestión de minutos.

Según un informe de Payments & Commerce Market Intelligence (PCMI), un 60% de adultos compra por internet al día de hoy, logrando que la contribución del e-commerce al PBI peruano ascienda cerca del 5,4%1. Y, como toda industria en constante evolución, el comercio digital sigue transformándose, ahora una app no se ve limitada a un solo servicio o producto, cada vez es más evidente la importancia que cobra la “multiverticalidad”, todo lo que se necesita en un solo lugar.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Más allá del desafío tecnológico que implica integrar múltiples servicios en una sola plataforma, su verdadero valor está en cómo transforma la experiencia del usuario. Por ejemplo, imaginemos a alguien que necesita comprar verduras para la cena; pero también medicamentos y quizá un nuevo par de jeans o unos audífonos. En lugar de descargar varias apps, crear distintas cuentas y aprender a usar cada una, hoy puede hacerlo todo a través de una misma plataforma, con un proceso simple y eficiente.

Aunque la multiverticalidad es una tendencia relativamente reciente, su crecimiento es innegable. Según un estudio de Mordor Intelligence, se prevé que el tamaño del mercado de super apps será de 127.46 mil millones de dólares este 2025, y que alcance los 440.19 mil millones de dólares en 20302. Además, según Telefónica Open Innovation, estas plataformas multiverticales han tenido una adopción masiva en la región Asia-Pacífico3, y en América Latina cada vez más usuarios lo incorporan en su día a día, impulsadas por la expansión de servicios digitales integrados.

Sabemos el potencial que tiene la tecnología para transformar la vida de millones de personas en Latinoamérica. Nuestra idea siempre es mejorar la experiencia del usuario y superar sus expectativas con una plataforma que ofrezca miles de opciones, desde productos del día a día, restaurantes, farmacias o mascotas, hasta la posibilidad de reservar un vuelo o enviar un paquete. Todo esto, al alcance de un click.