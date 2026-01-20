Fondo soberano sí, pero no con las RIN

Un fondo soberano es un vehículo de inversión que pertenece a un Estado y se constituye para gestionar y rentabilizar excedentes de recursos públicos con una visión de largo plazo. Por lo general, sus objetivos son ahorrar para el futuro (por ejemplo, para financiar pensiones), contar con recursos para estabilizar la economía, enfrentar eventos complicados (como un desastre natural), o para financiar el desarrollo de algunas actividades que se consideren prioritarias.

Normalmente, el fondo se financia con: ingresos públicos excepcionales provenientes de recursos naturales, superávits fiscales, y privatizaciones u otros ingresos extraordinarios del gobierno. En los países que tienen grandes fondos de este tipo (Noruega, Abu Dabi, China y Singapur), los recursos se invierten de forma diversificada, dentro y fuera del país, en acciones, bonos, bienes raíces, infraestructuras, capital riesgo, energía, tecnología, etc. En este sentido, el nivel de riesgo de algunas de estas inversiones puede ser de moderado a alto. Un aspecto adicional importante es que los recursos de los fondos de estos países no se tocan y solo se usa una parte del rendimiento obtenido por las inversiones, siguiendo reglas estrictas.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Dados los objetivos que persigue, la forma como se financia y su gobernanza, un fondo soberano es algo positivo para la sociedad. En primer lugar, induce disciplina fiscal ya que los ingresos extraordinarios pasan al fondo y se reduce así la discrecionalidad sobre el uso de esos recursos extraordinarios. También fomenta una mayor institucionalidad y transparencia en la gestión de los recursos públicos (el fondo se usa de forma controlada). Asimismo, permite que las generaciones futuras también se beneficien de episodios de auge transitorios vinculados a recursos que se agotan. Finalmente, asegura que el país cuente con recursos para enfrentar choques y contingencias estructurales.

¿Por qué no es bueno financiar el fondo soberano con las reservas internacionales? Porque persiguen objetivos distintos. En la gestión de las reservas los bancos centrales buscan asegurar que la economía cuente con niveles adecuados de liquidez externa para que el país siga operando, incluso cuando los mercados internacionales se cierran (como en la Crisis Financiera del 2008-2009). Por ello, solo adquieren activos externos muy líquidos y seguros. Las reservas también ayudan a mantener la estabilidad monetaria (nuestra moneda vale hoy, con respecto al dólar, lo mismo que a fines de 1999), atenúa episodios de volatilidad financiera (como en 2021 por la incertidumbre generada por el gobierno entrante ese año), da apoyo de liquidez en dólares al sistema financiero en caso sea necesario y generan confianza y credibilidad. Además, usar las reservas para financiar este fondo afectaría la autonomía del Banco Central en su manejo monetario, lo que sería inconstitucional.

En conclusión, un fondo soberano es una buena iniciativa. Pero no tiene ningún sentido financiarlo con las RIN del país que cumplen un rol muy distinto y cuyo holgado nivel le ha dado réditos al país para enfrentar situaciones complicadas.