Nuevamente entramos en un año pre-electoral; y, si bien la incertidumbre política generada con 43 partidos aptos para la contienda dificulta predecir al ganador, hay noticias para pensar positivamente.

Cinco años atrás, estábamos confinados en cuarentena. La pandemia dejó una crisis social reflejada en el número de muertes y una herida muy grande en el sentir de la población. La economía se contrajo en 11,1% tras 21 años de crecimiento continuo y la inversión pública y privada retrocedieron 15,5% y 16,5%, respectivamente. Es en ese contexto que la población votó en el 2021.

Hoy la situación económica es diferente. Las expectativas de crecimiento para el 2025 van del 3,2% (BCRP) al 4% (MEF); mientras que la inversión privada avanzaría en 4,1%, y la pública en 6,5%.

Proinversión logró adjudicar en los últimos dos años más de US$ 11,000 millones en proyectos entre los que destaca la concesión del Anillo Vial Periférico al consorcio de las españolas Acciona, Ferrovial y Sacyr por US$ 3.400 millones. Además, este 2025 concesionará proyectos por US$ 8.366 millones tales como la Longitudinal de la Sierra – Tramo 4, el Parque Industrial de Ancón, líneas de transmisión eléctrica, plantas de tratamiento de agua residual, entre otros. No menos importante es el ingreso de multinacionales que apuestan por el Perú como la china Cosco (Puerto de Chancay), la canadiense Cooke (Copeinca) y la suiza Holcim (Comacsa, Mixercon y Minera Luren). Vienen también muy en el corto plazo adendas a contratos de concesión por US$ 9.465 millones extras de inversión que tendrán un rápido impacto en el devenir económico y la generación de empleo, tales como el ducto de gas natural de TGP, la línea 1 del Metro de Lima, los 2 terminales portuarios del Callao y el de Matarani, entre otros. El Perú sigue siendo atractivo.

Es así como llegaremos a la elección del 2026: con mayor empleo y mejores ánimos que en el 2021. Obviamente hay aún problemas en los cuales trabajar, pero no dejemos de ver aquello que sí está avanzando. Comunicar lo positivo y debatir los problemas para buscar soluciones es en lo que debemos enfocarnos. En dicho contexto inPERU viaja a Londres y Madrid para comunicar la situación actual del país y posicionar al Perú como un destino de inversión.