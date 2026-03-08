Cuando empecé en este negocio de la publicidad hace casi 30 años, existía la dicotomía entre las ideas creativas y las ideas que venden y fortalecen el negocio.

Nada más lejano de la verdad, porque en todos estos años un grupo de profesionales publicitarios ha trabajado incansablemente para demostrar que no se trata de elegir entre una y otra. Porque una buena idea creativa es el arma más letal para obtener la mayor efectividad.

Y vaya que todo este esfuerzo ha dado algunos resultados impresionantes y contundentes. Resultados que han quedado registrados en una publicación muy especial para nuestra industria publicitaria, el libro “Ideas con Luz Propia”, con motivo de los 30 años de Effie Perú.

Con el rigor y profesionalismo que le caracteriza, Flavia Maggi y su equipo hicieron una edición impresa realmente de lujo y con información sumamente esclarecedora: La creatividad genera negocio. En estas tres décadas en el negocio de la publicidad, desde mi paso por agencias legendarias como Leo Burnett, Carne y Circus Grey junto a un equipo estelar y clientes en complicidad para apostar por las grandes ideas, puedo decirles que los resultados son rotundos. Por ejemplo, éxitos de campañas como “Tururu” para la telco Firstcom que rompió el monopolio con Telefónica; el primer León de Cannes de la historia del Perú con “Arbolito”, para el detergente Ace; y los “Planes Libres” de Bellsouth que rompieron con los contratos fijos de las telefonías. También están “El Rico Sabor de Casa” de Mayonesa Alacena que doblegó al otrora titán Hellmans; La Tinka con su campaña “La Suerte Existe”; las incontables campañas del BCP como “Cabecitas”, “Hombre Bala”, “Pagaron Ya” y “El Cuy Mágico”; los grandes éxitos de San Fernando y “La Buena Familia”; el primer y único Gran Effie Latam para el Perú se obtuvo con Cemento APU; la extraordinaria campaña “Jugamos Todos” para los Juegos Panamericanos Lima 2019 o la famosa campaña “Ya Toca Ya” para pinturas CPP. Otros ejemplos son la valiente y necesaria “Arriba Mujeres” de Falabella; Mibanco y “Crédito Mujer” –que además ganó un León de Oro en Cannes–; y la campaña más premiada de todos los tiempos y la tercera más premiada del mundo en los últimos tres años: “Sightwalks”, para Cemento Sol.

En fin, los ejemplos son muchos y se seguirá demostrando año tras año que este negocio de la publicidad y el marketing depende de la creatividad y las ideas por sobre todas las cosas. Las ideas con rigor estratégico, audaces e innovadoras no son algo optativo. Son el corazón del ‘business’.

Han pasado 30 años y hoy con toda la revolución de la era de la IA creo que las grandes ideas tienen mucho mayor potencial para desarrollarse y hacerse escalables de manera más rápida, eficiente y exponencial ayudando a tener resultados aún más contundentes.

La gran discusión entre las ideas creativas y las ideas que venden está concluida.

En realidad, para hacer “creafectividad” solo se necesita voluntad, ambición, rigor y un buen socio: tu cliente.