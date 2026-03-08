Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

José Luis Rivera y Piérola, Creative Chairman & CEO de Circus Grey, analiza la creafectividad.
Por José Rivera y Piérola

Cuando empecé en este negocio de la publicidad hace casi 30 años, existía la dicotomía entre las ideas creativas y las ideas que venden y fortalecen el negocio.

