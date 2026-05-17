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Roxana Barrantes, directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP e investigadora del IEP, analiza la factura del Estado débil (Foto: gob.pe)
Roxana Barrantes, directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP e investigadora del IEP, analiza la factura del Estado débil (Foto: gob.pe)
/ EDITORA PERU
Por Roxana Barrantes Cáceres

A pesar de la gran incertidumbre por el devenir del conflicto entre Estados Unidos e Irán, el escenario internacional no podría ser más favorable para el Perú. Los precios de los minerales se sostienen, la agroexportación crece con dinamismo, y la demanda global por nuestros productos no da señales de colapso. En ese contexto, crecer al 3,2% no es un logro: es una señal de alarma. En ciclos previos de precios altos, crecíamos al 6%, 7%, u 8%. Que hoy no lo hagamos tiene una explicación que incomoda, pero que no podemos seguir esquivando: el Estado peruano lleva años debilitándose, y esa debilidad ya nos está pasando factura.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.