Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

"Más que resignarnos, toca recordar lo esencial: votar no es solo un derecho, es una responsabilidad con el futuro", sostiene Goachet.
"Más que resignarnos, toca recordar lo esencial: votar no es solo un derecho, es una responsabilidad con el futuro", sostiene Goachet.
Por Alberto Goachet

Estamos a una semana de lo que, para muchos, son las elecciones más complejas y trascendentes en la historia reciente del Perú. Desde la elección de Ollanta Humala en 2011, no hemos tenido un presidente que complete su mandato de cinco años. Llevamos más de una década de inestabilidad política crónica, una situación que ha ido sembrando resignación, como si el país no tuviera arreglo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.