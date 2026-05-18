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Resumen

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Por Evans Avendaño

El dogma de que el Perú necesita un nuevo “pacto social” para alcanzar una verdadera “justicia social” parte de una premisa aparentemente incuestionable: que las desigualdades económicas entre distintos grupos constituyen una prueba irrefutable de explotación, codicia o discriminación, orquestados desde un sector aventajado de la sociedad en perjuicio de otro.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.