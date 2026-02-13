“Para lograr resultados diferentes, hay que hacer las cosas de manera diferente”

Escuchar
Ernesto Valle, presidente del directorio de Constructora Cumbres, es boliviano de origen, pero se formó como ingeniero civil en el Perú. A fines de los años ochenta, migró a Chile, donde desarrolló un sistema industrial para producir vivienda económica a gran escala. Fue reconocido en los Premios LEC 2026 en la categoría Empresa Corporativa, distinción que destaca su trayectoria y la consolidación del modelo de “Fábrica de Vivienda Económica”, que hoy aplica en el Perú, incluyendo proyectos vinculados a programas como Techo Propio y una etapa de expansión en marcha.

