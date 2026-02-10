Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ignacio Parada, empresario chileno y CEO de Bioelements, fue reconocido con el Premio LEC en la categoría Joven Empresario por una trayectoria marcada por la innovación, el propósito ambiental y la expansión regional. En esta entrevista, Parada repasa los aprendizajes que marcaron su camino emprendedor, el origen de la empresa chilena frente a una regulación ambiental concreta surgida en la Patagonia, el rol estratégico que asumió Perú como su primer mercado internacional y pilar de crecimiento, el impacto ambiental alcanzado y los próximos pasos de la compañía en desarrollo tecnológico y expansión internacional.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista

La historia del empresario que transformó una prohibición a las bolsas plásticas en una compañía de biotecnología con impacto regional
Economía

La historia del empresario que transformó una prohibición a las bolsas plásticas en una compañía de biotecnología con impacto regional

Bitcoin afrontó un ‘día negro’: Lo que ocurrió, su recuperación y las expectativas de la criptomoneda
Economía

Bitcoin afrontó un ‘día negro’: Lo que ocurrió, su recuperación y las expectativas de la criptomoneda

Fibra Prime acelera su expansión rumbo al 2030: “Era el momento perfecto para hacer una colocación de US$120 millones”
Día 1

Fibra Prime acelera su expansión rumbo al 2030: “Era el momento perfecto para hacer una colocación de US$120 millones”

Precio del dólar en Perú hoy, martes 10 de febrero: cuál es el tipo de cambio del día
Mercados

Precio del dólar en Perú hoy, martes 10 de febrero: cuál es el tipo de cambio del día